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Среща с филмите на режисьора Людмил Тодоров предлага фестивалът „С книга на плажа“ в Бургас

Среща с филмите на режисьора Людмил Тодоров предлага фестивалът „С книга на плажа“ в Бургас
Среща с филмите на режисьора Людмил Тодоров предлага фестивалът „С книга на плажа“ в Бургас
На фестивала в Бургас ще има прожекция на филма на Людмил Тодоров „Приятелите на Емилия и приятели", заснет точно преди 30 години. Снимка: БТА
София,  
16.08.2026 13:54
 (БТА)

В заключителния ден на фестивала за четящи „С книга на плажа“, който се провежда в алеите около Експозиционен център „Флора“ в Бургас, ще се проведе среща с филмите на режисьора Людмил Тодоров, съобщиха организаторите. 

Посетители ще могат да се запознаят с пет книги със сценарии на Тодоров, съставени от Златна Костова. Всяко от изданията съдържа QR код с достъп до съответния филм, както и богат набор от снимки и спомени на хората, участвали в създаването на лентите. Щандът, на който са представени кинокнигите, е дело на бургаската дизайнерка Детелина Минева. Като част от съпътстващата програма на фестивала ще има прожекция на филма на Людмил Тодоров „Приятелите на Емилия" от 16:00 часа в зала 2 на Експозиционен център „Флора Бургас“ с вход свободен. Той е заснет точно преди 30 години.

Програмата на последния ден на фестивала включва също презентация на флористите Диана и Тодор Теодосиеви, подготвена по книгите „Флориография“ и „Градината на Джейн Остин“, казват организаторите. Озаглавена е „Когато цветята говорят – от викторианската епоха до наши дни“ и е с начало в 16:00 ч.

На сцената на открито от 17:00 ч. ще бъде представен музикално-поетичният спектакъл „Откровения на свещи - музика, поезия и лирични истории“ с участието на Марияна Добрева, Яна Вълчева и Самуел Мануелян. Там ще се състои и поетично четене на Гери Турийска и приятели от 18:00 ч.

Тазгодишното издание на фестивала „С книга на плажа“ бе открито на 12 август от писателя Георги Господинов, който представи новото издание на стихосбирката си „Черешата на един народ: 30 години по-късно“.

По време на фестивала поетесата Радосвета Гюлева, която това лято стана носител на две международни отличия – специално отличие в Летния конкурс за 2026 г. на Wales Haiku Journal („Уелско хайку списание“) и специално отличие в лятното издание на конкурса за хайку на Хайку обществото на Америка (Haiku Society of America, HSA), представи своя проект „Морска геометрия“. Той съчетава поезия и хайку, икебана и калиграфия. 

В рамките на фестивалните дни посетителите имат възможност да разгледат и закупят разнообразни заглавия – от класическа литература до най-новите издания, както и да се срещнат с автори и представители на издателствата. Програмата включва още литературни премиери, срещи с автори и представяния на нови издания.

/ТС/

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