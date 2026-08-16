Шедьоври на ренесансовия художник Антонело да Месина са откраднати от сицилиански музей

Крадци са задигнали няколко значими творби на ренесансовия художник Антонело да Месина от музей в сицилианския град Месина, съобщиха ДПА и Ройтерс, като се позоваха на градската администрация. Неизвестни извършители са нахлули в изложбените зали на Регионалния музей в Месина през нощта и са избягали с няколко произведения.

Крадците са успели да задигнат три от общо петте пана от известния олтар „Полиптих на Свети Григорий“ (Polittico di San Gregorio), както и двустранно изрисувано пано, изобразяващо Дева Мария и Христос. Второто произведение е било извадено от вътрешността на обезопасена витрина.

Според властите обирджиите са действали с изключителна прецизност по време на обира. Те са успели да неутрализират алармените системи, за да получат достъп до изложбените зали. В момента полицията разследва случая и се опитва да възстанови точната хронология на събитията, както и да събере улики за самоличността на извършителите.

„Разтърсени сме от случилото се“, заяви директорът на музея Мариса Меркурио след кражбата. Тя определи събитието като „огромна загуба за музея, града, общността и света на изкуството“.

Антонело да Месина (ок. 1430–1479 г.), водещ художник от Ранния ренесанс, е роден в Месина и е смятан за един от най-значимите творци на XV век.

По-рано тази година италианската държава откупи известната творба на художника Ecce Homo (Ето човека) за около 12 милиона евро от аукционната къща „Сотбис“. Министерството на културата в Рим се намеси преди началото на аукциона на „Сотбис“ и придоби произведението. Ecce Homo е библейска фраза, изречена от Пилат Понтийски при показването на измъчения Иисус Христос пред тълпата (Йоан 19:5). Този момент е класически сюжет в християнското изкуство, отбелязва ДПА.