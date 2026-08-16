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Шедьоври на ренесансовия художник Антонело да Месина са откраднати от сицилиански музей

Марина Чертова
Шедьоври на ренесансовия художник Антонело да Месина са откраднати от сицилиански музей
Шедьоври на ренесансовия художник Антонело да Месина са откраднати от сицилиански музей
Творбата Ecce Homo на Антонело да Месина. Снимка: AP, File
Рим,  
16.08.2026 14:18
 (БТА)

Крадци са задигнали няколко значими творби на ренесансовия художник Антонело да Месина от музей в сицилианския град Месина, съобщиха ДПА и Ройтерс, като се позоваха на градската администрация. Неизвестни извършители са нахлули в изложбените зали на Регионалния музей в Месина през нощта и са избягали с няколко произведения.

Крадците са успели да задигнат три от общо петте пана от известния олтар „Полиптих на Свети Григорий“ (Polittico di San Gregorio), както и двустранно изрисувано пано, изобразяващо Дева Мария и Христос. Второто произведение е било извадено от вътрешността на обезопасена витрина.

Според властите обирджиите са действали с изключителна прецизност по време на обира. Те са успели да неутрализират алармените системи, за да получат достъп до изложбените зали. В момента полицията разследва случая и се опитва да възстанови точната хронология на събитията, както и да събере улики за самоличността на извършителите.

„Разтърсени сме от случилото се“, заяви директорът на музея Мариса Меркурио след кражбата. Тя определи събитието като „огромна загуба за музея, града, общността и света на изкуството“.

Антонело да Месина (ок. 1430–1479 г.), водещ художник от Ранния ренесанс, е роден в Месина и е смятан за един от най-значимите творци на XV век.

По-рано тази година италианската държава откупи известната творба на художника Ecce Homo (Ето човека) за около 12 милиона евро от аукционната къща „Сотбис“. Министерството на културата в Рим се намеси преди началото на аукциона на „Сотбис“ и придоби произведението. Ecce Homo е библейска фраза, изречена от Пилат Понтийски при показването на измъчения Иисус Христос пред тълпата (Йоан 19:5). Този момент е класически сюжет в християнското изкуство, отбелязва ДПА.

/ТС/

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