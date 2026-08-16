Не сме призвани към суетното и преходното, а към вечното Божие царство, каза Видинският митрополит Пахомий

Не към суетното и преходното, а към вечното Божие царство сме призвани, каза Видинският митрополит Пахомий след неделната света литургия в храм „Успение Богородично“ в село Арчар.

В словото си той отбеляза особената почит, която българският и християнският народ отдават на Света Богородица. Много са храмовете, посветени на Успение Богородично и на другите празници, свързани с почитта към Пресветата Дева Мария, посочи владиката и отбеляза, че сред тях е и храмът в Арчар.

В дните около празника Успение Богородично Видинската митрополия организира богослужения в различни храмове и населени места от епархията. „Не може, за съжаление, на всички места да отидем в един ден и затова гледаме в най-близките дни до празника да откликнем и да отслужим Божествена света литургия или водосвет, или по някакъв начин да отидем и да уважим местата и хората, които живеят там“, каза Видинският митрополит.

Той припомни, че предишния ден е отслужил света литургия в храм „Успение Богородично“ в Лом, а след това е посетил Брегово, където е извършен водосвет. В навечерието на празника е отслужена и вечерня в село Сланотрън.

В словото си владиката говори за изпитанията, пред които е изправен съвременният човек – войни, страхове, лишения, болести и други трудности. По думите му хората често търсят утеха в материалните придобивки и удоволствия, но те не могат да дадат истински смисъл на живота.

Господ ясно ни е казал, че не само с хляб живее човек, а със Словото Божие, посочи той. По думите му богослужението и молитвата са сред най-важните опори на християнския живот. Молитвата е онова дихание на душата, което я прави жива и й помага да възраства, каза Видинският митрополит Пахомий. Той призова вярващите да се стремят към живот с Бога чрез молитва, богослужение, четене на Евангелието и писанията на светите отци и да следват примера на Иисус Христос.

Видинският митрополит припомни събитията от живота на Света Богородица и нейната роля в историята на спасението – от раждането и отглеждането на Христос до разпъването му на кръста, Възкресението и Възнесението. Той разказа и за Успението на Божията майка, като подчерта, че според православното предание тя е взета с тяло във вечността.

Не към временни царства, а към вечното, непреходно царство сме призвани, каза владиката. Той посочи, че Света Богородица е застъпница на християните, а нейният покров и помощ са особено близки до хората, които осъзнават своята греховност и насочват живота си към Бога.

В края на словото си Видинският митрополит Пахомий пожела Божието благословение и любов, както и застъпничеството на Света Богородица, да бъдат с вярващите. Той поздрави жителите на Арчар с празника и им пожела Божията майка да ги помага, закриля и утешава.