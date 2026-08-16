Васил Найденов изпя най-популярните си песни на празничния концерт за Деня на Несебър

Концерт с участието на Васил Найденов и Трио VIVA се състоя тази вечер пред крепостните стени на Стария град в Несебър по повод празника на града. Събитието привлече многобройна публика, която изпълни пространството пред сцената и целия провлак към старата част на града. Васил Найденов изпълни свои популярни песни, като публиката почти през цялото време пееше заедно с него. Певецът благодари на публиката за подкрепата през годините. „Благодаря ви за подкрепата през всичките тези 60 години“, каза Найденов.

За зрителите по провлака беше осигурена втора сцена с озвучаване, от която концерът също можеше да бъде проследен.

По време на вечерната програма към жителите и гостите на града се обърна кметът на Несебър Николай Димитров. Той благодари на хората, ангажирани с организацията на празника, както и на жителите на общината. „Щастлив съм, че отново сме заедно на този прекрасен празник. Искам да изкажа благодарност на моите колеги, с които правим тази организация, и на моите съграждани от град Несебър, с които заедно правим този град по-уютен и по-приветлив, за да посреща“, каза Димитров. Кметът съобщи, че подготовката за празника на Несебър през следващата година вече е започнала. Той пожела здраве и благополучие на жителите и гостите на града и отправи поздрав по повод празника.

Програмата започна сутринта с тържествена света литургия в храм „Успение Богородично“. След нея пред крепостните стени се състоя ритуал по издигане на националния флаг, знамето на Европейския съюз и знамето на Община Несебър. През деня бяха организирани прояви за деца и други инициативи за жителите и гостите на града. Празничната програма завърши със заря и дрон шоу над Несебър.