Почитатели на певицата Бони Тайлър си взеха последно сбогом с нея в родния й Уелс

Стотици фенове се събраха по улиците на крайбрежно населено място в Уелс, за да се сбогуват с покойната певица Бони Тайлър, докато ковчегът ѝ беше преминаваше напът към родния ѝ дом, предадоха Асошиейтед прес и АП.

Номинираната за „Грами“ поп звезда, обичана по целия свят заради хитовата си балада от 1983 г. Total Eclipse of the Heart, почина на 75-годишна възраст миналия месец в болница в Португалия.

През май Тайлър беше настанена в клиника във Фаро, където има жилище, за спешна операция на червата, припомня Асошиейтед прес.

Местни жители и почитатели от цял свят излязоха по улиците на Мъмбълс, близо до град Суонзи, за да видят катафалката с ковчега ѝ, покрит с уелско знаме. Десетки хора чакаха пред дома на певицата или оставиха там цветя в нейна памет.

„Тя винаги се прибираше у дома и се връщаше при феновете си в Уелс“, каза 18-годишната Карис Едуардс, цитирана от Асошиейтед прес. „Песните ѝ наистина трогнаха много хора тук, в Уелс; ние я обичахме много.“

Бони Тайлър, истинското име на която е Гейнър Съливан (по баща Хопкинс), e родена в Уелс. Тя става известна в края на 70-те години на миналия век с хитовото парче It's a Heartache, преди да се превърне в една от водещите фигури на 80-те години с хитове като Total eclipse of the heart (1983) и Holding out for a hero (1984).

Total eclipse of the heart се изкачи на върха на класациите във Великобритания и САЩ и е регистрирала над един милиард стрийма, като популярността ѝ бе подсилена от слънчеви затъмнения през 2017 и 2024 г. — и най-наскоро по време на това природно явление тази седмица, отбелязва Асошиейтед прес.

Известна с дрезгавия си глас, Бони Тайлър носи надеждите на страната си на конкурса "Евровизия" през 2013 г. с песента Believe in me, където се класира на 19-о място.

През 2023 г. тя е удостоена с Ордена на Британската империя за заслуги към музиката, припомня АФП.

В понеделник в църква в Суонзи ще се състои церемония в памет на Бони Тайлър, след което погребението ще е в тесен кръг, отбелязват осведомителните агенции.