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Филм на румънския режисьор Флорин Шербан спечели голямата награда „Златен леопард“ на кинофестивала в Локарно

Теодора Славянова
Филм на румънския режисьор Флорин Шербан спечели голямата награда „Златен леопард“ на кинофестивала в Локарно
Филм на румънския режисьор Флорин Шербан спечели голямата награда „Златен леопард“ на кинофестивала в Локарно
Румънският режисьор Флорин Шербан с наградата „Златен леопард", снимка: АP/Jean-Christophe Bott/Keystone
Женева,  
15.08.2026 19:28
 (БТА)

Филмът You Don't Belong Here на румънския режисьор Флорин Шербан спечели голямата награда „Златен леопард” на 79-ото издание на кинофестивала в швейцарския град Локарно, предадоха АФП и ДПА. 

Шербан, който е част от нова вълна в румънското кино, обяснява на сайта на форума, че „филмът му е преди всичко портрет на един начин на възприемане на света, който може би ще изчезне. Или, може би, който би трябвало да изчезне“.

Продукцията на Шербан, с продължителност от над два часа и половина, разкрива отношенията между Мариус – главният лекар в болницата в малкия му роден град – и сина му тийнейджър, когото сам е отгледал след смъртта на съпругата си. Светът на Мариус се обръща с главата надолу, когато научава, че полицията подозира момчето в убийство. Журито на фестивала похвали продукцията за „силата на сценария, уникалната визията и изключителното владеене на филмовия език“, отбелязва АФП.

Първият игрален филм на Шербан If I Want to Whistle, I Whistle от 201 г.), спечели няколко награди, сред които и „Сребърна мечка“ на кинофестивала „Берлинале”, отбелязва АФП. С You don't belong here 51-годишният румънски режисьор се завръща към пълнометражното кино след осемгодишно отсъствие, през което създаде театрална школа.

Седемнадесет филма се конкурираха за наградата „Златен леопард” тази година, отбелязва АФП.

От 2023 г. в Локарно се връчват две награди за актьорско майсторство, които не се разграничават по пол. Тази година журито отличи Моника Белучи за ролята ѝ във филма Ketticè на Джовани Торторичи и южнокорейската актриса Ким Мин-хи за ролята ѝ Nowhere to Lay My Eyes.

 

/ТС/

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