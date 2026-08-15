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„Пукнатините“ на режисьора Гого Ванев спечели награда за най-добър проект в Косово

„Пукнатините“ на режисьора Гого Ванев спечели награда за най-добър проект в Косово
„Пукнатините“ на режисьора Гого Ванев спечели награда за най-добър проект в Косово
„Пукнатините“ на режисьора Гого Ванев спечели наградата за най-добър проект в Косово, снимка – Национален филмов център
София,  
15.08.2026 19:43
 (БТА)

Българският проект „Пукнатините“ на режисьора Гого Ванев спечели наградата за най-добър проект (Best Project / Creative Force Award) на DokuFest Forum в Косово. информират от Националния филмов център.

Във форума е участвал и „Празникът на буквите” с режисьор Галина Д. Георгиева, продукция – Илина Перянова, Уга Буга Арт.

„Пукнатините“ е копродукция между Белгия (Initial Films) и България („Атик филмс“) и е бил представен от режисьора Гого Ванев и българския продуцент Невена Семова.

Предишният филм на Гого Ванев – „Гадже“, е носител на „Златна роза“ за най-добър късометражен филм за 2025 г.

/ДД/

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