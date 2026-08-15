site.bta„Пукнатините“ на режисьора Гого Ванев спечели награда за най-добър проект в Косово
Българският проект „Пукнатините“ на режисьора Гого Ванев спечели наградата за най-добър проект (Best Project / Creative Force Award) на DokuFest Forum в Косово. информират от Националния филмов център.
Във форума е участвал и „Празникът на буквите” с режисьор Галина Д. Георгиева, продукция – Илина Перянова, Уга Буга Арт.
„Пукнатините“ е копродукция между Белгия (Initial Films) и България („Атик филмс“) и е бил представен от режисьора Гого Ванев и българския продуцент Невена Семова.
Предишният филм на Гого Ванев – „Гадже“, е носител на „Златна роза“ за най-добър късометражен филм за 2025 г.
/ДД/
„Час ЛИК“ на БТА е мястото за срещи отблизо с лицата на българската култура, наука, образование и религия. Подкастът може да бъде проследен в интернет страницата и в YouTube канала на БТА.
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина