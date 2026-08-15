Актрисата Искра Донова играе 10 персонажа в моноспектакъла „Момичета и момчета“

В Младежкия театър започнаха репетиции по моноспектакъла „Момичета и момчета“ от британския писател Денис Кели под режисурата на Петър Кауков, информират от трупата.

По думите им актрисата Искра Донова, на която е поверена ролята от десет различни персонажа, ще разкрие пред публиката цялата психологическа дълбочина и емоционални нюанси, вплетени в един-единствен женски образ: „Образ, който преминава от лекотата и свободата на младостта през личностните колебания, самоутвърждаването, отговорността на майчинството до силата да се изправиш и продължиш след изпитание, чиято тежест остава немислима за онези, които не са го преживели“.

„Момичета и момчета“ засяга дълбоко човешки и болезнени теми, събрани в историята на един живот. Спектакълът е история за любовта, семейството и крехкото равновесие между двама души – за силната душевно жена и силния физически мъж. История, която започва с близост и надежда, но постепенно отвежда към най-тъмните проявления на човешката душа, породени от вечният въпрос за егото и вярването, че „сме създали обществото за мъжете – да даде възможности за мъжете, да овласти мъжете, мъжете да го управляват и мъжете да се грижат за него…

Световната премиера на „Момичета и момчета“ е през 2018 г. в Royal Court Theatre, в Лондон. Моноспектакълът е изигран от Кери Мълиган и режисиран от Линдзи Търнър. Пиесата е поставяна също и в Ню Йорк, Париж, Австралия. През февруари 2021 г. театралната компания Pangdemonium представя спектакъла в Drama Centre Theatre в Сингапур с изцяло женски творчески екип.

Премиерата у нас е през септември. Преводът е на Петър Кауков, сценография, костюми и мултимедия – Розина Макавеева, композитор – Милен Кукошаров.

И за режисьора, и за актрисата, това не е първа среща с Денис Кели, и то в Младежкия театър. На 24 май 2012 г. Стефан Мавродиев получава наградата „Аскеер“ – за поддържаща мъжка роля за участието му в „Любов и пари“. В черната комедия участват още Бойко Кръстанов, Искра Донова, Койна Русева, Мая Бабурска, Николай Луканов.

Денис Кели е автор на поставения и у нас мюзъкиъл „Матилда“, печелил наградите „Оливие“ и „Тони“. Неговите пиеси са играни по целия свят и до днес са преведени на близо четиридесет езика. За телевизията той е съавтор и създател на Pulling и пише и създава Utopia. За киното написва сценария за филма „Черно море“, режисиран от Кевин Макдоналд.

У нас е посгавян и друг негов текст – „ДНК" от театър "Нокс" през 2021 г.