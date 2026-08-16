Фосил на 236 милиона години променя представите за еволюцията на бозайниците, показва изследване

Учени от Аржентина са открили доказателства, че предците на бозайниците са преминали към живо раждане с между 90 и 95 милиона години по-рано, отколкото се е смятало досега, пише "Сайънс дейли".

Изследователите са стигнали до това заключение, анализирайки вкаменелост на цинодонт на възраст 236 милиона години, и откривайки признаци на растеж, които са характерни за животни, раждащи живи малки.

Фосилът е на представител на вида Chiniquodon theotonicus. При микроскопски анализ на костите учените са открили "неонатална линия" - специфичен растежен пръстен, който се образува в отговор на ускореното развитие след раждането.

Ключов аргумент се оказва съотношението между теглото на новороденото и това на възрастното животно. Съдейки по находката, малкото е тежало около 1,7 килограма, докато теглото на възрастен екземпляр е било около 12 килограма. Това представлява 14 процента, както е при съвременните плацентни бозайници, като същевременно се различава драстично от съотношението при влечугите (0,1-0,6 процента) и птиците.

За да класифицират начина на размножаване, изследователите са сравнили оценките за телесната маса с данни за хиляди съвременни бозайници, влечуги и птици.

"Установихме, че раждането на живи малки е било характерно за поне един от предците на бозайниците - Chiniquodon theotonicus, живял преди около 236 милиона години. Това означава, че живото раждане при ранните цинодонти се е появило в еволюционната линия на бозайниците поне 90-95 милиона години по-рано, отколкото се смяташе досега", казва Леандро Гаетано, палеонтолог от аржентинския Национален съвет за научни и технически изследвания (CONICET) и ръководител на изследването.

Според Гаетано живото раждане е могло да бъде предимство в условията на периода триас, характеризиращ се с ожесточена конкуренция, суша и силен натиск от страна на хищниците.

Авторите на изследването, публикувано в списание Frontiers in Mammal Science, посочват още, че заключението е направено въз основа на една-единствена находка и се нуждае от допълнително потвърждение.