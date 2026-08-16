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Фосил на 236 милиона години променя представите за еволюцията на бозайниците, показва изследване

Елена Христова
Фосил на 236 милиона години променя представите за еволюцията на бозайниците, показва изследване
Фосил на 236 милиона години променя представите за еволюцията на бозайниците, показва изследване
Илюстративно изображение. АП/Michael W. Skrepnick/Canadian Museum of Nature via AP
Вашингтон,  
16.08.2026 20:00
 (БТА)

Учени от Аржентина са открили доказателства, че предците на бозайниците са преминали към живо раждане с между 90 и 95 милиона години по-рано, отколкото се е смятало досега, пише "Сайънс дейли".

Изследователите са стигнали до това заключение, анализирайки вкаменелост на цинодонт на възраст 236 милиона години, и откривайки признаци на растеж, които са характерни за животни, раждащи живи малки.

Фосилът е на представител на вида Chiniquodon theotonicus. При микроскопски анализ на костите учените са открили "неонатална линия" - специфичен растежен пръстен, който се образува в отговор на ускореното развитие след раждането.

Ключов аргумент се оказва съотношението между теглото на новороденото и това на възрастното животно. Съдейки по находката, малкото е тежало около 1,7 килограма, докато теглото на възрастен екземпляр е било около 12 килограма. Това представлява 14 процента, както е при съвременните плацентни бозайници, като същевременно се различава драстично от съотношението при влечугите (0,1-0,6 процента) и птиците.

За да класифицират начина на размножаване, изследователите са сравнили оценките за телесната маса с данни за хиляди съвременни бозайници, влечуги и птици.

"Установихме, че раждането на живи малки е било характерно за поне един от предците на бозайниците - Chiniquodon theotonicus, живял преди около 236 милиона години. Това означава, че живото раждане при ранните цинодонти се е появило в еволюционната линия на бозайниците поне 90-95 милиона години по-рано, отколкото се смяташе досега", казва Леандро Гаетано, палеонтолог от аржентинския Национален съвет за научни и технически изследвания (CONICET) и ръководител на изследването.

Според Гаетано живото раждане е могло да бъде предимство в условията на периода триас, характеризиращ се с ожесточена конкуренция, суша и силен натиск от страна на хищниците.

Авторите на изследването, публикувано в списание Frontiers in Mammal Science, посочват още, че заключението е направено въз основа на една-единствена находка и се нуждае от допълнително потвърждение.

/МЧ/

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