Осмото издание на фестивала Sofia Up започва днес

site.btaОсмото издание на фестивала Sofia Up започва днес
Започва днес, 15 август, осмото издание на фестивала Sofia Up, този път в рамките на фестивала My Sofia. Youth with causes, който се провежда на територията на Sofia Summer Fest, зад музея „Земята и хората“.
Темата на срещата е „От идея до градски фестивал: предприемачеството зад големите събития“ – разговор за идеите, смелостта да ги реализираш и решенията, които стоят зад успешните мащабни събития, допълват организаторите.
Гост-лектори ще бъдат Алекси Калев и Борис Гълъбов – организатори на Sofia Christmas Fest, Sofia Spring Fest, Sofia Summer Fest, Midalidare Rock, както и на официални фен зони по време на световни и европейски първенства по футбол и още много събития.
Те ще разкажат как от една идея се стига до фестивал, който привлича хиляди посетители, как се изгражда разпознаваем бранд и как се създават устойчиви партньорства с компании и институции.
По време на срещата ще бъдат споделени и предприемачески уроци от „кухнята“ на големите събития – как се печели доверието на партньори и спонсори, как се управляват екипи, рискове и сложни проекти и как се вземат решения, когато залогът е голям. Специален гост в програмата ще бъде Виктория Викторова, автор на книгата „Синдром на самозванеца. Как да излезем от сянката му“. Тя ще проведе кратък семинар, посветен на увереността, преодоляването на вътрешните съмнения и изграждането на здрава професионална самооценка.
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/АУ / ТС/
„Час ЛИК“ на БТА е мястото за срещи отблизо с лицата на българската култура, наука, образование и религия. Подкастът може да бъде проследен в интернет страницата и в YouTube канала на БТА.
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