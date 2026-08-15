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Осмото издание на фестивала Sofia Up започва днес

Осмото издание на фестивала Sofia Up започва днес
Осмото издание на фестивала Sofia Up започва днес
На 15 август започва осмото изданиена на фестивала Sofia Up, визия – организатори
София,  
15.08.2026 08:00
 (БТА)

Започва днес, 15 август, осмото издание на фестивала Sofia Up, този път в рамките на фестивала My Sofia. Youth with causes, който се провежда на територията на Sofia Summer Fest, зад музея „Земята и хората“.

Темата на срещата е „От идея до градски фестивал: предприемачеството зад големите събития“ – разговор за идеите, смелостта да ги реализираш и решенията, които стоят зад успешните мащабни събития, допълват организаторите.

Гост-лектори ще бъдат Алекси Калев и Борис Гълъбов – организатори на Sofia Christmas Fest, Sofia Spring Fest, Sofia Summer Fest, Midalidare Rock, както и на официални фен зони по време на световни и европейски първенства по футбол и още много събития.

Те ще разкажат как от една идея се стига до фестивал, който привлича хиляди посетители, как се изгражда разпознаваем бранд и как се създават устойчиви партньорства с компании и институции.

По време на срещата ще бъдат споделени и предприемачески уроци от „кухнята“ на големите събития – как се печели доверието на партньори и спонсори, как се управляват екипи, рискове и сложни проекти и как се вземат решения, когато залогът е голям. Специален гост в програмата ще бъде Виктория Викторова, автор на книгата „Синдром на самозванеца. Как да излезем от сянката му“. Тя ще проведе кратък семинар, посветен на увереността, преодоляването на вътрешните съмнения и изграждането на здрава професионална самооценка.

/ДД

/АУ / ТС/

„Час ЛИК“ на БТА е мястото за срещи отблизо с лицата на българската култура, наука, образование и религия. Подкастът може да бъде проследен в интернет страницата и в YouTube канала на БТА.

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Към 08:27 на 15.08.2026 Новините от днес

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