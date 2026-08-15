Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави света литургия в Кюстендил за духовния празник на града

С патриаршеска света литургия, изложение на обредни хлябове от читалищата в община Кюстендил, етнографско представяне на културното наследство, работилници за месене на хляб, водосвет и освещаване на богородичните хлябове ще бъде отбелязан празникът Успение Богородично в Кюстендил, съобщиха организаторите от общинския отдел "Култура и духовно развитие".

В града днес се отбелязва деветнадесетото издание на културния форум „Панагия – въздигане на хляба“. С решение на Общинския съвет в Кюстендил, прието на заседание на 27 февруари 2025 година, денят, в който църквата почита Успение на Пресвета Богородица, е обявен за празничен на територията на община Кюстендил.

Празничната програма днес ще започне в 8:00 часа с утреня в храм „Успение Богородично“. В 8:30 часа там ще бъде посрещнат българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който от 9:00 часа ще възглави света литургия.

От 12:30 часа на малката сцена на площад „Велбъжд“ патриарх Даниил ще отслужи тържествен водосвет и ще освети празничните хлябове, приготвени за празника „Панагия“.

Проявите се организират от Община Кюстендил и Архиерейското наместничество със съдействието на Софийската света митрополия, Регионалната библиотека „Емануил Попдимитров“, Държавния архив, Младежкия център и местните читалища. Те започнаха още вчера с ритуално замесване на богородичен хляб, в централният храм "Успение Богородично" в Кюстендил.

Успение Богородично, известно още като Голяма Богородица, е сред най-почитаните празници в Православния календар.