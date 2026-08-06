Комикът Димитър Туджаров - Шкумбата ще бъде гост на „Лято Арт" в Шумен тази вечер, съобщиха от Сдружението с нестопанска цел (СНЦ) „Клуб култура за Шумен".

Началото на срещата с Шкумбата е от 19:00 ч. в градинката на Народно читалище „Добри Войников-1856". Водеща ще бъде Миглена Стефанова.

Туджаров е роден на 6 октомври 1954 година в Петрич. Завършил е гимназия в родния си град, след това и висше образование в Машинно-електротехническия институт (МЕИ) в София. Още като студент започва да участва в развлекателни програми. Първият си хонорар е получил през 1974 година, след участие в забавна програма заедно с Тодор Колев. Шкумбата е запазена марка за много смях и добро настроение, добавиха от СНЦ „Клуб култура за Шумен".

Шкумбата е бил е водещ на рубриката „Неделя късен следобед" по Българското национално радио. През 1997-1998 г. е бил водещ по телевизия „7 дни" на „Шоуто на Шкумбата". От май 2020 г. е водещ на хумористичното предаване „Tonight with Шкумбата" по телевизия „7/8". Автор е на продукции и моноспектакли, сред които „Смях до сълзи", „Тежко е, но няма как", „Животът иска жертви, няма да сме ние!", „Параграф 23", „Смях ли бе да го опишеш - 120 години не стигат" и други. Първата му роля е във филма „Дисонанси" (1981). През 1995 г. излиза първата му аудио касета, озаглавена „Първо частно честно нелегално радио". Автор е на хумористичната книга „Шкумбата се смее" (1996). През 2000 г. е издал диска „Тежко е, но няма как!", в който всички текстове и изпълнения са авторски.

„Лято арт" се организира от СНЦ „Клуб култура за Шумен" с подкрепата на Община Шумен, Народното читалище „Добри Войников – 1856", фирма „Автомагистрали – Черно море", народните представители Стела Загорчева, Милена Недева, Явор Плашилски и общинските съветници Владимир Йолов и Борислав Костов. Четвъртото издание на „Лято арт" ще продължи до 7 август. На церемонията по откриване на фестивала на 3 август кметът на община Шумен проф. Христо Христов поздрави всички присъстващи.