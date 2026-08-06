За поредна година био рали с магарешки каручки ще е част от програмата за празника на Гурково

И тази година Гурково ще е домакин на единственото по рода си био рали с магарешки каручки, което ще е част от честванията на празника на града през септември. Това съобщават на сайта си от местната администрация. Традиционната за града инициатива ще е на 5 септември, като вече се приемат заявки за участие.

Организаторите канят всички желаещи да се запишат за надпреварата и посочват, че са осигурени награди за всеки участник, както и специални отличия за най-добрите във всяка дисциплина.

Това не е единствената инициатива в Гурково, посветена на магарето. Именно тук е и единственият Музей на магарето в страната, идеята за който е отдавна обмисляна и обсъждана от местната власт, бизнеса и жителите на общината. Музейната експозиция е създадена по европейски проект и е открита на 4 септември 2013 година, а в нея посетителите могат да видят интересни вещи и атрибути за животното – каручка (кораб за грозде), самари, кошуми, дисаги, юзди, дървено рало и др., които са история за хората от 21 век.

Музеят е богат и на снимков материал от всички био ралита, награди, знамена, медали и др. експонати, използвани през годините. В него има Етнографски кът, представляващ живота в региона, а в отдел „Археология“ могат да бъдат видени каменен чук, брадва, длето, стрели, фибули и много други находки, открити в района на Гурково.

Идеята за био ралито с магарешки каручки се ражда през 1971 година в столицата, където тримата студенти от Гурково Стоян Богданов, Иван Рунтев и Илия Тодоров решават да разнообразят живота на гурковските младежи и да направят нещо, което никъде по света не е правено. Те решават да организират именно рали, но не с автомобили, а с магарешки каручки, които по това време в Гурково са в изобилие.

През годините био ралито се е превръщало винаги в неповторим празник за града, а медиите в страната и чужбина публикуват интересни статии за уникалното шоу, отбелязват от общинската администрация. Инициативата е прекъсната за периода от 1989 г. до 2004 г. От 2005 г. отново е възродена по идея на тогавашният кмет Стоян Бонев, а оттогава до днес всяка първа събота на септември, заедно с планираните тържества по повод празника на Община Гурково – 4 септември, то събира много зрители.