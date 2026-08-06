Певицата Мария Мирославова – Ria ще изнесе концерт в Сливен по повод Международния ден на младежта, съобщиха от общинския пресцентър.

Събитието ще се състои на 12 август от 18:30 часа в Градската градина.

Концертът ще бъде първата музикална изява на изпълнителката в града. Пред публиката тя ще представи и новия си сингъл I Don’t Wanna Lose You.

По информация на екипа на изпълнителката I Don’t Wanna Lose You е в съвременна рок стилистика. Песента е създадена по време на пътуванията на Ria между София и Лондон, където тя следва магистратура по специалността „Компютърна анимация“. Видеоклипът е заснет в София, в студио „Балкантон“, под режисурата на Васил Стефанов и Стефка Николова. Лентата пресъздава моменти от репетициите и записите на групата Final Four, съставена от близки приятели на изпълнителката. В състава ѝ участват Виктор Колев (китара), Адриан Ибовски (барабани) и Филип Стоянов (бас).

Проявата е част от програмата за отбелязване на празника, организирана от Община Сливен, Младежки дом – Сливен и Младежкия общински съвет.

По традиция Международният ден на младежта в Сливен се отбелязва с разнообразна програма, включваща концерти, демонстрации, работилници и инициативи с участието на младежки организации и спортни клубове.