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Певицата Мария Мирославова – Ria ще изнесе концерт в Сливен по повод Международния ден на младежта

Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
Певицата Мария Мирославова – Ria ще изнесе концерт в Сливен по повод Международния ден на младежта
Певицата Мария Мирославова – Ria ще изнесе концерт в Сливен по повод Международния ден на младежта
Снимка: Мария Мирославова-RIA (личен архив)
Сливен,  
06.08.2026 09:45
 (БТА)

Певицата Мария Мирославова – Ria ще изнесе концерт в Сливен по повод Международния ден на младежта, съобщиха от общинския пресцентър.

Събитието ще се състои на 12 август от 18:30 часа в Градската градина. 

Концертът ще бъде първата музикална изява на изпълнителката в града. Пред публиката тя ще представи и новия си сингъл I Don’t Wanna Lose You.

По информация на екипа на изпълнителката I Don’t Wanna Lose You е в съвременна рок стилистика. Песента е създадена по време на пътуванията на Ria между София и Лондон, където тя следва магистратура по специалността „Компютърна анимация“. Видеоклипът е заснет в София, в студио „Балкантон“, под режисурата на Васил Стефанов и Стефка Николова. Лентата пресъздава моменти от репетициите и записите на групата Final Four, съставена от близки приятели на изпълнителката. В състава ѝ участват Виктор Колев (китара), Адриан Ибовски (барабани) и Филип Стоянов (бас).

Проявата е част от програмата за отбелязване на празника, организирана от Община Сливен, Младежки дом – Сливен и Младежкия общински съвет. 

По традиция Международният ден на младежта в Сливен се отбелязва с разнообразна програма, включваща концерти, демонстрации, работилници и инициативи с участието на младежки организации и спортни клубове.

/ТЙ/

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