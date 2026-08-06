site.btaИзложбата „Власт и злато. Варненски халколитен некропол“ гостува в Историческия музей в Нова Загора
Изложбата „Власт и злато. Варненски халколитен некропол“ гостува в Историческия музей в Нова Загора, съобщиха от културната институция.
Експозицията представя близо 90 експоната, сред които керамични съдове, оръдия на труда, накити, изработени от средиземноморски миди и скъпоценни камъни, както и копия на златните предмети от гроб № 36 на Варненския халколитен некропол. Оригиналните находки са част от най-старото обработено злато, открито досега в света.
Изложбата ще бъде отворена за посетители от днес до 12 септември в Историческия музей в Нова Загора.
Експозицията дава възможност на посетителите да се запознаят с едно от най-значимите археологически открития в България и с културата на едно от най-ранните общества, обработвали злато.
До края на юли т.г. жителите и гостите на града имаха възможност да видят в залите на музея копие на Вълчитрънското съкровище.
/ТЙ/
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