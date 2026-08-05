Докато сред нас е чудотворната Хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица, вярата на много човеци укрепна, каза патриарх Даниил в Дупница

Докато сред нас е чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица, вярата на много човеци укрепна, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в Дупница. Той пристигна заедно с иконата в храм „Свети Георги Победоносец“ и отслужи празнична вечерня за Преображение Господне, което се чества на 6 август.

Злите помисли у толкова много сърца започнаха да отстъпват и в тях започна да се въдворява любовта към Бога и мирът в човеците, да се успокояват душевните и телесните помисли, каза в проповедта си пред миряните патриарх Даниил. По думите му може би затова Света Богородица, виждайки нашата немощ, нашето маловерие, нашата злоба и отчаяние, е избрала толкова силно средство, за да ни покаже, че е с нас и ще ни води. „Може би именно затова Света Богородица непрестанно излива своята милост и свидетелства – аз съм с вас, имате Спасител, не се отчайвайте, не малодушествайте, не се поддавайте на маловерие. Елате при мен, елате при моя Син, когото държа в ръцете си“, каза още патриархът. Той призова хората да се укрепяват във вярата и с пълни шепи да черпят от благодатта, която имат сред тях.

Патриарх Даниил посочи още, че с Божията помощ и непобедимата сила, която Света Богородица дава на вярващия човек, нищо не е невъзможно.

Чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица беше посрещната от миряни и духовници по-рано тази вечер в храма „Свети Георги Победоносец" в Дупница. От Българската патриаршията казаха за БТА, че са предвидили над 3000 малки копия на иконата, които да бъдат раздадени на миряните.

Иконата пристигна в България на 31 юли. Планирано е да бъде изложена за поклонения в епархии в страната. В периода от 6 до 8 август чудотворната Хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица ще бъде посрещната в пет града на Неврокопската епархия – Гоце Делчев, Разлог, Петрич, Сандански и Благоевград.