Новият филм за Годзила ще има световна премиера на кинофестивала в Ню Йорк

Световната премиера на новия филм за Годзила на режисьора Такаши Ямазаки ще се състои на кинофестивала в Ню Йорк, който ще се проведе от 25 септември до 12 октомври, предаде Асошиейтед прес.

Организаторите обявиха основната програма на 64-тото издание на форума, включващ 32 филма на режисьори като Тони Гилрой, Педро Алмодовар, Майк Лий, Павел Павликовски.

Нюйоркският фестивал ще бъде открит с „Хартиен тигър“ на режисьора Джеймс Грей и с участието на Адам Драйвър и Майлс Телър.

На форума, в основната програма, ще е премиерата на Behemoth! („Бегемот!“) на Тони Гилрой с Педро Паскал в ролята на виолончелист. В програмата са включени още нови филми на Педро Алмодовар - Bitter Christmas, Андрю Хей с A Long Winter и Айра Сакс с The Man I Love.

На 26 септември фестивалът в Ню Йорк ще бъде домакин на световната премиера на Godzilla Minus Zero („Годзила минус нула“), продължение на отличения с награда „Оскар“ филм от 2023 година. „Трудно е да си спомним предишна основна програма, в която състоянието на света да е било отразено по толкова много артистични начини“, каза творческият директор на фестивала Денис Лим. Според него селекцията представя творби на режисьори, чието изкуство е вдъхновено от предизвикателствата на съвременния свят, пише Асошиейтед прес.

На финала на фестивала ще бъде показан новият филм 14th на режисьорката Ава Дюверней. В Ню Йорк ще бъде световната премиера на продукцията. Документалният филм на Дюверней е за оспорваната поправка в Конституцията на САЩ и е своеобразно продължение на 13th, отбелязва Асошиейтед прес.