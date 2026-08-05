Историческият киносалон „Алекс“ в Калифорния стана най-печелившата зала в САЩ от прожекции на „Одисея“ на Кристофър Нолан

Историческият киносалон „Алекс“ в Глендейл, Калифорния, стана най-печелившата зала в САЩ от филма „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан във версия на 70-милиметрова филмова лента, съобщи изданието „Холивуд рипортър“.

Киносалонът инсталира специална 70-милиметрова прожекционна система само шест седмици преди премиерата на филма на 17 юли, като това е първата премиера там от 35 години насам. Последната премиерна прожекция в „Алекс“ е била на „Терминатор 2: Денят на страшния съд“ през 1991 г.

„Отзивите на публиката бяха поразителни и прекрасно напомняне за това колко много хората все още ценят споделеното преживяване да гледат заедно един страхотен филм“, отбеляза творческият директор на „Алекс“ Майлс Уилямс. Той благодари на „Юнивърсъл пикчърс“ за признанието към ролята, която историческите киносалони продължават да играят във филмовото наследство на Холивуд.

Киносалонът, който разполага с 900 места, известен със съчетанието на класически и модерни архитектурни елементи, прожектира „Одисея“ три пъти дневно и ще удължи програмата с филма най-малко с още две седмици, отбелязва „Холивуд рипортър“.

Това е сред най-мащабните продукции, заснети с 70-милиметрови IMAX камери - формат, който осигурява по-голямо изображение и висока детайлност. Приходите от американския боксофис на „Одисея“ достигнаха 395,5 милиона щатски долара, припомня „Холивуд рипортър“.

Успехът на филма насърчи „Алекс“ да планира повече специални прожекции на широкоформатни продукции. Майлс Уилямс съобщи, че киносалонът възнамерява да организира осем до десет филмови вечери месечно, наред с основната си програма от концерти и сценични събития.

Сред бъдещите заглавия, които се очаква да бъдат представени в специален формат, са новата трета част на „Дюн“ на Дени Вилньов през декември и Narnia: The Magician's Nephew („Нарния: Племенникът на магьосника“) на Грета Гъруиг през февруари 2027 г., допълва „Холивуд рипортър“.