Подробно търсене

Астрономи получиха най-подробните досега изображения на повърхността на Слънцето

Михаил Евлогиев
Астрономи получиха най-подробните досега изображения на повърхността на Слънцето
Астрономи получиха най-подробните досега изображения на повърхността на Слънцето
Снимка: AP via National Science Foundation National Solar Observatory
Вашингтон,  
05.08.2026 20:54
 (БТА)
Етикети

Астрономи получиха най-детайлните изображения досега на видимата повърхност на Слънцето, разкривайки структури, наподобяващи на тези от картината „Звездна нощ“ на Винсент ван Гог, предаде Ройтерс.

Наблюденията са направени с помощта на телескопа „Даниел Иноуе“ на Националната научна фондация на САЩ, разположен на Хаваите. Учените са изследвали фотосферата - сравнително тънкия видим слой на Слънцето, чиято дебелина е около 100 километра при диаметър от близо 1,4 милиона километра.

Получените изображения и видеозаписи с ускорен кадър показват непрекъснато променящи се вихри от гореща плазма - газ, нагрят до толкова високи температури, че атомите губят електроните си и се превръщат в смес от заредени частици.

Наблюдаваните структури са малки в сравнение с мащабите на Слънцето, но огромни спрямо човешките размери. Диаметрите им варират от около 19 до 170 километра, като най-малките са на границата на възможностите на телескопа, отбелязва Ройтерс.

Според учените откритието може да помогне за по-доброто разбиране на процесите, които определят активността на Слънцето и на други звезди. Това включва и явления като слънчевите изригвания и изхвърлянията на коронална маса - събития, които могат да нарушат работата на спътници, навигационни системи, електрически мрежи и комуникационни технологии на Земята.

Освен значението им за науката, изследователите подчертават и визуалната красота на изображенията. Според тях завихрянията на слънчевата повърхност напомнят на динамичните форми в „Звездна нощ“ на Ван Гог, както и на прочутата японска гравюра „Голямата вълна край Канагава“ на Кацушика Хокусай, отбелязва Ройтерс.

/ТС/

„Час ЛИК“ на БТА е мястото за срещи отблизо с лицата на българската култура, наука, образование и религия. Подкастът може да бъде проследен в интернет страницата и в YouTube канала на БТА.

Гледайте ни в YouTube Слушайте ни в Soundcloud Слушайте ни в Spotify

Списание ЛИК

Свързани новини

24.10.2025 20:00

Учени откриха неуловимите вълни, нагряващи короната на Слънцето до милиони градуси

Учени са постигнали пробив в слънчевата физика, предоставяйки първото директно доказателство за т.нар вълни на Алфвен в короната на Слънцето, нагряващи я до свръхвисоки температури, пише Юрикалърт, позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър астронъми".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:14 на 05.08.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация