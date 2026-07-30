Подробно търсене

Пражкият зоопарк разхлажда белите мечки с ледени кубчета на фона на летните горещини в Европа

Марина Чертова
Пражкият зоопарк разхлажда белите мечки с ледени кубчета на фона на летните горещини в Европа
Пражкият зоопарк разхлажда белите мечки с ледени кубчета на фона на летните горещини в Европа
Бяла мечка се разхлажда върху кубчета лед, които са й донесени в заграждението ѝ в зоопарка в Прага, Чехия, 30 юли 2026 г. Снимка: AP Photo/Petr David Josek
Прага,  
30.07.2026 17:59
 (БТА)

Служителите в пражкия зоопарк използваха тонове лед, за да осигурят на животните така необходимото разхлаждане, докато поредната гореща вълна връхлетя Европа, съобщава АП. Белите мечки Алеут и Грегор не губиха време и започнаха да се търкалят върху ледените кубчетаq веднага след като влязоха във външното си заграждение, отбелязва агенцията.

Близнаците изглежда се забавляваха с леденото изкушение, предназначено да ги разхлади на фона на екстремните температури, които се очаква да скочат днес до 38 градуса по Целзий. „Мечките се охлаждат с него и същевременно това обогатява живота им в зоопарка“, каза говорителят Филип Машек.

Зоопаркът започна да осигурява лед за някои от животните преди две години заради климатичните промени и нарастващия брой дни с екстремни температури, уточнява АП. Белите мечки, които са родени в германския град Нюрнберг преди 16 години и са се адаптирали към европейския климат, се насладиха най-много на леда.

Тази година планът беше да се поръча лед за животните през юли и август, които традиционно са най-горещите месеци. Първата гореща вълна обаче дойде по-рано и на 28 юни Чехия преживя най-горещия си ден в историята, като температурите достигнаха 41,9 градуса.

„Времето продължава да ни изненадва“, казва Машек и допълва, че следващата година ледът ще бъде осигурен много по-рано. „Това ни даде добър урок.“ През изминалите години от разхлаждащия лед са се възползвали и други обитатели на зоопарка, сред които видри, слонове и папагали.

Някои животни в зоопарка са свикнали с жегата, докато други могат да останат на сянка или във вътрешните заграждения и да използват различни басейни, за да се разхлаждат. През изминалите години горилите получаваха парчета лед със замразени в тях плодове.

/ТС/

„Час ЛИК“ на БТА е мястото за срещи отблизо с лицата на българската култура, наука, образование и религия. Подкастът може да бъде проследен в интернет страницата и в YouTube канала на БТА.

Гледайте ни в YouTube Слушайте ни в Soundcloud Слушайте ни в Spotify

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

21.07.2025 15:49

Пингвинът Перо и морският лъв Берт понасят добре високите температури в зоопарка в Белград

В цяла Сърбия температурите са тропически, но не застрашават морския лъв Берт от Зоологическата градина в Белград, който се разхлажда на спокойствие във вода с температура, подходяща за неговото здраве.
24.09.2023 14:03

Ледени близалки охлаждат маймуните в зоологическата градина на Рио де Жанейро по време на рядка гореща вълна

След като забелязват гледача, натоварен с кофа, пълна с ледени близалки с вкус на плодове, черните паякови маймуни в Биопарка на Рио де Жанейро тутакси се насочват към него с радостни възгласи. Макар да е краят на зимата и началото на пролетта, тази
04.08.2023 19:33

Гръцка зоологическа градина сервира замразени ястия на животните, за да им помогне да преодолеят жегата

Служителите на зоологическата градина „Атика“ край Атина хранят животните със замразени ястия, за да ги предпазят от горещините, тъй като в страната идват горещи вълни една след друга, предаде Асошиейтед прес.
14.07.2023 16:15

Софийският зоопарк разхлажда животните със сладоледени торти с плодове, вода и много сянка

Софийският зоопарк разхлажда животните със сладоледени торти с плодове, вода и много сянка, съобщи за БТА директорът на зоологическата градина Добромир Бориславов. Служителите се грижат за обитателите на зоопарка, като ги къпят или поливат с вода както рано сутрин, така и през деня. При животните, както и при хората, в жегите е важно да се разхлаждат и да пият повече течности, допълни Бориславов. За мечките, маймуните и някои други видове се прави специален сладолед, който включва любимите им замразени плодове и зеленчуци.
13.08.2019 10:25

Мечките в зоопарка в Добрич се разхлаждат в жегата със сладолед, приготвен в десетлитрова туба

BOBSTH 10:26:01 13-08-2019 MM1024BO.002 Добрич - зоопарк - мечки Мечките в зоопарка в Добрич се разхлаждат в жегата със сладолед, приготвен в десетлитрова туба Добрич, 13 август /Юлияна Христова, БТА/ Мецаната Берна и мечокът Костадин в за на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:29 на 30.07.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация