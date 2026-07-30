Австралийска библиотека получи обратно книга, върната близо 150 години след заемането ѝ

Обществена библиотека в австралийския крайбрежен град Киама получи книга, върната с близо 150 години закъснение, след като тя беше открита при ремонт на къща, съобщи Асошиейтед прес.

Изданието Antiquities of Athens („Антики на Атина“), отпечатано през 1858 г., е намерено в кутия за чай, зазидана в камина. Книгата е била предадена на библиотеката от мъж, който я открил по време на ремонтните дейности.

„Никога не сме получавали обратно книга, която да е отсъствала толкова дълго“, каза управителката на библиотеката Мишел Хъдсън.

Според нея, ако се приложи отпечатаната в книгата такса за просрочие от три пенса на седмица и се отчете инфлацията, глобата би възлизала на около 28 000 австралийски долара (около 18 000 щатски долара). Няма обаче начин да се установи кой е бил последният читател, тъй като липсват архивните записи от онзи период.

Книгата е част от първоначалната колекция на библиотеката, открита през 1872 г., и според Хъдсън вероятно е изчезнала само няколко години след създаването на институцията.

Въпреки следите от увреждане от влага изданието ще бъде включено в историческата колекция на библиотеката.

„Няма да ѝ позволим отново да бъде заета. Не искаме да чакаме още 150 години, за да се върне“, пошегува се Хъдсън, цитирана от Асошиейтед прес.