Международният конкурс „Димитър Ненов“ очаква млади пианисти от страната и чужбина в Разград. Документите за участие в 8-ото издание на музикалния форум вече са публикувани на сайта на Театрално-музикалния и филхармоничен център в града, съобщиха от ръководството на културната институция, която е организатор на проявата.

Конкурсът се организира с подкрепата на Министерството на културата. Тазгодишното издание, което ще е в периода от 26 до 30 ноември, е посветено на 125 години от рождението на композитора, пианист и педагог Димитър Ненов.

Кандидатите могат да подават документи за участие до 10 ноември. В надпреварата могат да се включат пианисти в четири възрастови групи – ученици от VII и VIII клас, IX и X клас, XI и XII клас през учебната 2026/2027 г., както и участници над 19 години, без горна възрастова граница.

Конкурсната програма поставя акцент върху творчеството на Димитър Ненов. Участниците от първа, втора и трета група ще се представят в един тур, а за най-голямата възрастова група са предвидени два тура. В програмата на финалния кръг са включени концерти от Волфганг Амадеус Моцарт, Лудвиг ван Бетовен, Роберт Шуман, Едвард Григ, Сергей Прокофиев и Концерт за пиано и оркестър от Димитър Ненов.

Изпълненията ще бъдат оценявани от международно петчленно жури, съставено от изявени музиканти и педагози. За участниците в IV група са определени парични награди. Предвидена е и специална награда за най-добро изпълнение на произведение от Димитър Ненов.

Прослушванията за първите три възрастови групи ще се състоят на 26 и 27 ноември. Първият тур на IV група е на 28 ноември, а на 30 ноември ще бъдат финалният тур, церемонията по награждаването, гала концертът и връчването на наградата на публиката. Повече информация за конкурса, условията за участие и необходимите документи може да се намери в сайта на Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград, допълват от културната институция.

Носител на наградата „Димитър Ненов“ от Седмия международен конкурс за млади пианисти в Разград е Александър Томов. Призът беше присъден от петчленно международно жури с председател проф. Пламен Джуров.

Преди откриването на конкурса младият пианист каза за БТА, че за културния живот в страната трябва да се говори повече. Маестро Пламен Джуров заяви тогава, че в България няма осезаема професионална и обществена помощ за реализацията на младите музиканти.