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Веселин Маринов представи концерта „Ти си любовта“ на площада в Каварна

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Веселин Маринов представи концерта „Ти си любовта“ на площада в Каварна
Веселин Маринов представи концерта „Ти си любовта“ на площада в Каварна
Веселин Маринов изнесе концерт на площада в Каварна. Снимка: Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Каварна ,  
29.07.2026 22:53
 (БТА)

Веселин Маринов пя повече от час и половина на площада в Каварна. Концертът бе част от лятното турне на изпълнителя „Ти си любовта“. 

Концертът започна в 21:00 часа. В програмата прозвучаха едни от най-популярните песни на Веселин Маринов, като изпълнителят започна с „Ти си любовта“. След това изпълни песните „Ах, твоите сини очи“, „Целувай и не говори“, „Жена на балкона“, „Няма да ти дам да остарееш“, „Сняг“, „Да се събудиш до мен“, „Един миг от рая“, „Умна и красива“, „Лятна жълта рокля“, „За теб, Българийо“, както и извиканите на бис „Без любов“, „Горчиво вино“ и „Рожден ден“. През цялото време публиката пя заедно с изпълнителя. 

В края на концерта той представи музикантите, които са с него на концерта и в турнето – Антон Златков (китара), Радослав Терзийски (бас китара), Теодор Янков (барабани) и Ясен Велчев (пиано). 

Веселин Маринов благодари на публиката, на Община Каварна и на кмета на общината Елена Балтаджиева, като каза, че Варна и Каварна са единствените градове, в които е бил всяко лято, дори по време на пандемията. 

Веселин Маринов започна юбилейното си турне „Ти си любовта“ от Плевен и премина през Пловдив, Стара Загора, Габрово, Горна Оряховица, Русе, Шумен, Албена и Варна. След изявата в Каварна турнето ще продължи в Созопол и Бургас, преди да завърши през ноември с три концерта в зала 1 на Националния дворец на културата в София.

 

/БИ/

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