„Банско джаз фестивал“ започва на 31 юли

Двадесет и деветото издание на „Банско джаз фестивал“ отново ще бъде международна среща на таланти, идеи и емоции и ще продължи да утвърждава Банско като град на музиката, съобщиха от Община Банско.

Десетдневният фестивал започва на 31 юли, а от Общината посочват, че събитието отдавна е надхвърлило рамките на обикновен музикален форум и се е превърнало в част от идентичността на Банско. Оттам допълват, че подготовката за събитието започва месеци по-рано и е резултат от общите усилия на Община Банско, организаторите, институциите, местния бизнес и всички партньори.

За БТА кметът на Банско Стойчо Баненски коментира, че градът е готов за фестивала, а едно от големите предимства на Банско е натрупаният през годините богат опит в организацията на мащабни международни събития. „Имаме екип, изградена организация и най-важното – хората в Банско приемат тези фестивали като своя кауза“, посочи Баненски.

По думите му „Банско джаз фестивал“ отдавна е емблема на града, а тази година отново ще предложи впечатляваща програма с изпълнители от цял свят. „Убеден съм, че и това издание ще оправдае очакванията на многобройната си публика“, допълни той.

От общинския пресцентър посочват, че благодарение на „Банско джаз фестивал“, градът е на европейската музикална карта и всяко лято привлича почитатели на джаза от България и от десетки държави по света. В десетте дни на фестивала джазът е част от града, не само на главната сцена на централния площад в Банско, но и на „световната сцена“, по площадите, улиците, заведенията и хотелите, допълват от Общината.

Артисти от над 20 държави ще представят 83 проекта на четири сцени на тазгодишното издание на „Банско джаз фестивал“, посочиха организаторите от Асоциацията „Фестивалите в България“ и Община Банско.

Сред най-очакваните гости на тазгодишното издание на „Банско джаз фестивал“ са легендарният барабанист Били Кобъм, американската вокална сензация Морган Джеймс, израелският тромпетист Авишай Коен с неговия революционен проект Big Vicious, както и британският саксофонист, композитор и аранжор Тим Гарланд – носител на наградата "Грами" и дългогодишен партньор на Чик Кърия, съобщиха организаторите на фестивала. Част от тазгодишното издание на „Банско джаз фестивал“ ще са още кубинският басист Ален Перес, американският саксофонист Чико Фрийман и италианският пианист Антонио Фарао.

„Банско джаз фестивал“ ще бъде открит с концерт на Камелия Тодорова и Милица Гладнишка заедно с Биг бенд под диригентството на Антони Дончев. Програмата е посветена на 75-годишнината на композитора и джаз музикант Любо Денев. Заключителният концерт ще бъде на Васил Петров, който ще отбележи 30 години на сцената с джаз трио и Разградската филхармония.

Среща между музиката и визуалното изкуство ще предложи за пръв път в рамките на фестивала изложба с фотографии, селектирани след международен фотографски конкурс с участието на Александър Ханин, Димитър Алексов, Димитър Казанджиев, Ед Кучек, Елена Трифонова, Трифон Трифонов, Валери Бобенков и Георги Ангелов. Фотографиите са подбрани от жури в състав: Лили Йотова – председател и съосновател на Асоциацията на професионалните фотографи, Илияна Щерева – организатор на „Банско джаз фестивал“, и Георги Ангелов – специалист „Връзки с обществеността“ към Община Банско. Изложбата ще бъде разположена в Градския парк на Банско.