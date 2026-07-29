Ресторантът „Нома“ в Копенхаген отваря отново врати, но без трите си звезди „Мишлен“

Един от най-известните ресторанти в света - „Нома“ в Копенхаген - ще отвори отново врати на 5 август, но без своя основател и главен готвач Рене Реджепи начело и без трите си звезди „Мишлен“, съобщи Асошиейтед прес.

Реджепи обяви през март, че се оттегля от ръководството на ресторанта след обвинения в тормоз и насилие, отправени от бивши служители. Той остава в ролята на творчески директор на заведението.

През 23-годишната си история „Нома“ се превърна в символ на новата скандинавска кухня и пет пъти оглави класацията „50-те най-добри ресторанта в света“.

След кризата ресторантът обяви „нова глава“ с дългогодишни членове на екипа начело и с меню, което ще се променя всеки месец според сезонните продукти. „Беше изключително трудно. Имаше много медийно внимание и много въпроси, но ние все още сме тук“, посочи новият главен готвач Пабло Сото.

Ресторантът обаче няма да бъде включен в тазгодишния пътеводител „Мишлен“, тъй като не е работил достатъчно дълго през 2026 г., за да отговори на изискванията.

„Нома“ беше основан през 2003 г. с идея да представя местни продукти и природни съставки чрез модерна интерпретация на скандинавската кухня. Новата концепция предвижда постоянно обновяване на менюто, което ще следва промените в природата и сезоните.

Случаят с Реджепи предизвика по-широк дебат в ресторантьорската индустрия за условията на труд в професионалните кухни и границата между строгата дисциплина и злоупотребата с власт, припомня още Асошиейтед прес.