Ресторантът „Нома“ в Копенхаген отваря отново врати, но без трите си звезди „Мишлен“

site.btaРесторантът „Нома“ в Копенхаген отваря отново врати, но без трите си звезди „Мишлен“
Един от най-известните ресторанти в света - „Нома“ в Копенхаген - ще отвори отново врати на 5 август, но без своя основател и главен готвач Рене Реджепи начело и без трите си звезди „Мишлен“, съобщи Асошиейтед прес.
Реджепи обяви през март, че се оттегля от ръководството на ресторанта след обвинения в тормоз и насилие, отправени от бивши служители. Той остава в ролята на творчески директор на заведението.
През 23-годишната си история „Нома“ се превърна в символ на новата скандинавска кухня и пет пъти оглави класацията „50-те най-добри ресторанта в света“.
След кризата ресторантът обяви „нова глава“ с дългогодишни членове на екипа начело и с меню, което ще се променя всеки месец според сезонните продукти. „Беше изключително трудно. Имаше много медийно внимание и много въпроси, но ние все още сме тук“, посочи новият главен готвач Пабло Сото.
Ресторантът обаче няма да бъде включен в тазгодишния пътеводител „Мишлен“, тъй като не е работил достатъчно дълго през 2026 г., за да отговори на изискванията.
„Нома“ беше основан през 2003 г. с идея да представя местни продукти и природни съставки чрез модерна интерпретация на скандинавската кухня. Новата концепция предвижда постоянно обновяване на менюто, което ще следва промените в природата и сезоните.
Случаят с Реджепи предизвика по-широк дебат в ресторантьорската индустрия за условията на труд в професионалните кухни и границата между строгата дисциплина и злоупотребата с власт, припомня още Асошиейтед прес.
/ВБ/
„Час ЛИК“ на БТА е мястото за срещи отблизо с лицата на българската култура, наука, образование и религия. Подкастът може да бъде проследен в интернет страницата и в YouTube канала на БТА.
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина