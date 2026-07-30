Националната галерия ще представи изложбата „Йожен Кариер. Визионерът“ в „Квадрат 500“

Националната галерия ще представи изложбата „Йожен Кариер. Визионерът“ от днес, 30 юли, до 4 октомври в „Квадрат 500“. Откриването е днес от 18:00 часа, съобщават от екипа на галерията.

По думите на екипа експозицията предлага нов концептуален поглед към един от най-значимите френски художници от втората половина на XIX век, като проследява влиянието му върху неговите съвременници и върху ключови представители на ранния модернизъм през XX век.

Въпреки че Йожен Кариер е представен в постоянната експозиция на Националната галерия, името му остава сравнително малко познато на широката публика. За първи път ще бъдат показани всички негови живописни произведения, литографии и рисунки от музейната колекция. При проучването е установено, че литографиите са редки екземпляри от библиофилски издания, отпечатани в ограничен тираж в Париж през последната четвърт на XIX век. Подобни отпечатъци се съхраняват още в колекциите на Метрополитън музей в Ню Йорк, музея „Орсе" в Париж, Държавния музей в Щутгарт, Държавния музей в Амстердам и Музея на изкуствата в Кливланд.

От Националната галерия отбелязват, че Кариер е сред художниците, получили признание още приживе, а негови творби са част от колекциите на водещи музеи по света. Съвременник на Гюстав Моро, Одилон Редон и Пол Гоген, той съзнателно остава извън художествените течения на своето време. Сред авторите, повлияни от неговото творчество, е Пабло Пикасо, който намира вдъхновение в характерната му монохромна живопис.

Според организаторите силата на изкуството на Кариер е не само в сюжетите, но и в начина на изграждане на образите. „Отвъд модерността на сюжетите, именно в стила на рисуване на художника се крие голямото приключение в изкуството му. Изтъкнат портретист и майстор на семейните сцени и темата за майчинството, предшественик на минимализма, той елиминира детайлите, превръщайки образите в архетипи и изрази на чувство отвъд условната рамка на конкретното време. Постигнатото меко, монохромно сфумато му позволява да създаде сложно и мистериозно взаимодействие на прозрачност и дълбочина. Подобно на мимолетни видения, неуловими за четката, неговите фигури сякаш изплуват от пейзажа, от фона, от друго време-пространство“, казват от Националната галерия.

Медийни партньори на изложбата са Българската телеграфна агенция (БТА), „СОФ Кънект“, списание Elle и онлайн изданието Rozali.com, уточняват от Националната галерия.

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