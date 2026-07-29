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Откриха фигурки на птици от слонова кост на 40 000 години в германска пещера край град Улм

Михаил Евлогиев
Откриха фигурки на птици от слонова кост на 40 000 години в германска пещера край град Улм
Откриха фигурки на птици от слонова кост на 40 000 години в германска пещера край град Улм
Илюстративна снимка: The Fine Arts Department via AP
Тюбинген,  
29.07.2026 19:30
 (БТА)
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Две малки фигурки на птици, изработени от слонова кост преди около 40 000 години, бяха открити в пещера в Швабските Алпи, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение на археолози от Югозападна Германия.

Находките са открити в пещерата Холе Фелс („Куха скала“) край град Улм, която е част от обекта на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Откритието беше обявено от Николас Конард, ръководител на археологическите разкопки и директор на катедрата по праистория и ранна история в Университета в Тюбинген. Конард определи откритите творби като „находката на годината“.

Едната фигурка представлява почти напълно запазено изображение на почиваща, вероятно гнездяща птица. Втората изобразява птица с разперени крила, като едното крило е счупено и липсващият фрагмент не е открит.

Фигурките са намерени в най-долните археологически пластове, свързвани с раннопалеолитната оринякска култура, която датира отпреди около 40 000 години. С размери около 2 сантиметра дължина, 1 сантиметър ширина и 0,5 сантиметра височина птицата с разперени крила е най-малкото произведение на изкуството от ледниковата епоха, откривано досега в района на обекта на ЮНЕСКО.

Двата артефакта са изключително леки – едният тежи 1,3 грама, а другият 0,7 грама, а предназначението на фигурките остава неизвестно. Учените предполагат, че те може да са били използвани като лични талисмани или символи на групова принадлежност, пише ДПА.

Преди около 25 години археолози откриха в същата пещера друга резба, описана като изображение на водоплаваща птица.

Районът на Швабските Алпи е известен с едни от най-старите известни произведения на изкуството на човечеството, създадени през ледниковия период.

 

/ВБ/

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