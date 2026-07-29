Сдружение „МоМенТор“ в Перник организира поредица от обучения за здравословен начин на живот за млади хора

Сдружение „МоМенТор“ в Перник ще реализира поредица от три национални обучения за млади хора на възраст от 15 до 24 години. Те ще се проведат през август и септември в Международния младежки център (ММЦ) в Перник в рамките на проекта Influence Your Life („Повлияй на живота си - здравословни избори за младите хора“), съобщи за БТА председателят на сдружението Катрин Петкова.

Инициативата има за цел да насърчи младите хора да правят информирани избори, свързани със здравословния начин на живот, като поставя акцент върху нагласите и ежедневните решения, които влияят върху здравето.

Проектът ще започне с обучение, посветено на спорта и двигателната активност, което ще се проведе от 6 до 8 август. Второто обучение ще бъде на тема сексуално и репродуктивно здраве и ще се състои от 19 до 21 август, а третото ще бъде посветено на здравословното хранене и ще се проведе от 17 до 19 септември.

Трите обучения са тематично свързани, но участниците ще могат да изберат дали да се включат в едно, две или и в трите. По време на срещите ще бъдат разгледани различни житейски ситуации, ползите и рисковете при вземането на решения, както и възможностите за постигане на баланс между динамичното ежедневие и здравословния начин на живот.

Обученията са с национален обхват и са отворени за всички желаещи млади хора в посочената възрастова група. Освен обучители, в програмата ще участват и гост-лектори - специалисти в съответните области, които ще споделят практическия си опит и ще отговарят на въпросите на участниците.

Желаещите трябва предварително да се регистрират чрез онлайн формулярите, публикувани в социалните мрежи на сдружението. За участниците са осигурени безплатни настаняване и изхранване за целия период на обученията. Сроковете за кандидатстване са различни за всяко обучение, като регистрацията за първото продължава до края на юли.

В рамките на проекта ще бъдат създадени и няколко подкаст епизода по трите основни теми. В тях експерти ще споделят практически съвети, добри практики и полезна информация, която младите хора ще могат да прилагат в ежедневието си. Предвижда се и изработването на дигитални информационни материали с обобщени препоръки и практически насоки.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по Националната програма за превенция и информираност за периода 2026 - 2030 г. Инициативата е подкрепящо събитие, свързано с кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица 2029.

Петкова съобщи още, че Сдружение „МоМенТор“ е финализирало работата по настолната игра на екологична тематика 7R-ings Quest. Тя вече е достъпна в ММЦ в Перник и може да бъде използвана от всички желаещи.

По думите ѝ играта е разработена с активното участие на млади хора в рамките на едногодишен проект. Чрез фокус групи те са разработили концепцията, механиката и визията на играта. В нея участниците решават реални екологични казуси и вземат решения, подобни на тези, с които се сблъскват в ежедневието си. Целта е да се насърчат критичното мислене и отговорното отношение към околната среда.