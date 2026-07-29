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Властите в Кения разследват смъртта на 15 слона в Националния парк „Амбосели“

Марина Чертова
Властите в Кения разследват смъртта на 15 слона в Националния парк „Амбосели“
Властите в Кения разследват смъртта на 15 слона в Националния парк „Амбосели“
Илюстративна снимка: AP/Brian Inganga
Найроби,  
29.07.2026 11:59
 (БТА)

Властите в Кения разследват смъртта на 15 слона през изминалия месец в Националния парк „Амбосели“, съобщи АП.

От Държавната служба за дивата природа на Кения поясниха, че 10 от животните са проявили признаци на частична парализа, преди да умрат в рамките на два дни. Останалите пет слона са открити вече мъртви, като телата им са били частично разкъсани от лешояди и други хищници. 

Повечето от засегнатите животни са женски слонове и техните малки, като сред загиналите има само един мъжки. Смъртните случаи са регистрирани в районите на резервата „Кимана“ и ранчото „Куку“, които заобикалят националния парк, допълват от ведомството.

В миналото Кения вече е засичала случаи на отравяне на слонове в резултат на бракониерство, както и поради конфликти между местното население и дивите животни.

Първоначалните изследвания на пробите, извършени в лаборатория на Университета в Найроби, са открили „потенциално токсично вещество“. В същото време обаче паралелните анализи на Държавната химическа лаборатория са дали отрицателен резултат за тестваните отровни елементи. Властите уточняват, че изследванията продължават, допълва АП.

„В засегнатите райони се провежда и екологично разследване, което включва анализ на водоизточниците и други потенциални замърсители на околната среда. Целта е да се установи дали слоновете са били изложени на общ източник на заразяване или отравяне“, се казва в официалното изявление на ведомството.

Оттам се опитаха да успокоят обществеността, като подчертаха, че няма доказателства болестта да се предава на хората.

/ТС/

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