Флотилен адмирал Боян Медникаров пред БТА: Корабът „Св. св. Кирил и Методий“ е национална кауза, която среща силна подкрепа от обществото

Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) продължава да предизвиква силен интерес сред гражданите и гостите на Българското Черноморие. Това каза флотилен адмирал о.з. проф. д.в.н. Боян Медникаров при посещението на кораба в Несебър по повод отбелязването на петата годишнина от включването му в състава на Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ и четирите успешно реализирани експедиции до Антарктида.

По думите на Медникаров интересът към кораба показва подкрепата на обществото към развитието на българската полярна програма. „Каузата за създаването, поддържането и развитието на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ е една национална кауза. Ние сме много щастливи, че тя среща много силна подкрепа от нашето общество“, каза Медникаров.

Той посочи, че по време на летните плавания екипажът традиционно търси възможности да представя кораба пред гражданите и гостите на различни градове по Черноморието. Това е третото гостуване на плавателния съд „Св. св. Кирил и Методий“ в Несебър, като според Медникаров градът има специално значение за кораба заради връзката с първия му командир капитан I ранг Николай Данаилов, който е израснал тук.

Адмиралът отбеляза, че корабът вече е представял България и извън страната, а посещенията му в чужди пристанища като тези в Аржентина например са допринесли за популяризирането на българската полярна наука. Според Медникаров интересът на посетителите към кораба най-често е свързан с любопитството към непознатия свят на Антарктида и предизвикателствата пред учените и екипажа.

„Обикновено нашите гости преживяват един лек шок. Разговорите винаги са в този контекст – какво е там, в Антарктика, колко е студено, какво почувствахте, когато видяхте Антарктика“, разказа той.

По думите му с придобиването на кораба преди пет години България е получила нови възможности за развитие на научните изследвания в полярните райони. „Разполагаме с една уникална платформа, която многократно разшири възможностите на българската полярна наука“, посочи Медникаров.

Той подчерта, че развитието на НИК 421 е резултат от съвместните усилия на различни екипи. „Благодарение на синергията между учените, хората от логистиката и екипажа беше построена и новата изследователска лаборатория. Много се разшири и спектърът на научните проекти, по които работи корабът“, каза флотилен адмирал Боян Медникаров.