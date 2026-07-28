Габровският камерен оркестър ще изнесе утре концерт за струнно трио на открито

site.btaГабровският камерен оркестър ще изнесе утре концерт за струнно трио на открито
С концерт за струнно трио габровският камерен оркестър ще закрие юлската поредица музикални вечери на открито с концерт на 29 юли. Събитието ще се състои от 19:30 часа на лятната сцена при Дома на културата „Емануил Манолов“, в пространството от южната страна на сградата, пред тази на Сдружение ИМКА - Габрово, съобщи диригентът на оркестъра Иван Стоянов.
Концертната вечер ще бъде посветена на популярни произведения за струнно трио. В програмата ще участват познатите на габровската публика музиканти Христофор Михайлов и Ивелин Вълков – цигулки, и Елена Вълкова – виолончело.
Юлските концерти на открито, организирани от Габровския камерен оркестър, превърнаха пространството около Дома на културата в място за срещи с камерната музика и допълниха културната програма на Габрово през летния сезон.
Входът за концерта е свободен. При неблагоприятни метеорологични условия музикалното събитие ще бъде преместено в сградата на ИМКА.
БТА припомня, че Габровският камерен оркестър е сред утвърдените културни институции в града и традиционно представя камерна музика пред публика в различни пространства на Габрово. Изявата е четвърта от лятната програма на състава.
/АУ/
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