Габровският камерен оркестър ще изнесе утре концерт за струнно трио на открито

С концерт за струнно трио габровският камерен оркестър ще закрие юлската поредица музикални вечери на открито с концерт на 29 юли. Събитието ще се състои от 19:30 часа на лятната сцена при Дома на културата „Емануил Манолов“, в пространството от южната страна на сградата, пред тази на Сдружение ИМКА - Габрово, съобщи диригентът на оркестъра Иван Стоянов.

Концертната вечер ще бъде посветена на популярни произведения за струнно трио. В програмата ще участват познатите на габровската публика музиканти Христофор Михайлов и Ивелин Вълков – цигулки, и Елена Вълкова – виолончело.

Юлските концерти на открито, организирани от Габровския камерен оркестър, превърнаха пространството около Дома на културата в място за срещи с камерната музика и допълниха културната програма на Габрово през летния сезон.

Входът за концерта е свободен. При неблагоприятни метеорологични условия музикалното събитие ще бъде преместено в сградата на ИМКА.

БТА припомня, че Габровският камерен оркестър е сред утвърдените културни институции в града и традиционно представя камерна музика пред публика в различни пространства на Габрово. Изявата е четвърта от лятната програма на състава.