Ариана Гранде завежда дело срещу хакери, за които твърди, че са продавали онлайн неиздадени музикални записи и снимки

Певицата Ариана Гранде е завела дело срещу хакери, които според твърденията ѝ са откраднали неиздадени музикални записи, както и лични снимки и видеоматериали, и са ги продали онлайн, пише британският вестник „Гардиън“.

Гранде е завела делото в съд в Лос Анджелис в понеделник. В него не се посочват имената на хакерите, които са обозначени с общото наименование „Джон Доу“. Гранде ще се опита да ги идентифицира по време на съдебния процес, „за да ги подведе под отговорност за тяхното натрапчиво и осъдително поведение“, се посочва в исковата молба.

Както съобщават „Билборд“, „Холивуд рипортър“ и други медии, се твърди, че хакерите са получили достъп до онлайн акаунтите на различни хора, работещи с Гранде, което е довело до изтичането на 45 песни само през 2023 г. В един от случаите Гранде твърди, че хакер се е представил за фотограф, за да подмами служител да му изпрати снимки на Гранде. Твърди се също, че са откраднати снимки и видеоматериали, направени зад кулисите на звукозаписни сесии и музикални клипове, т.нар. „мейкинг“. Твърди се, че тези материали са били продадени в т.нар. „тъмна мрежа“ (dark web).

„Това злонамерено нарушаване на личния живот на Ариана Гранде и подкопаването на кариерата ѝ са ѝ причинили съществена и непоправима вреда вследствие на това нарушение на правото ѝ на личен живот“, се посочва в исковата молба.

След седем албума, които са достигнали първото или второто място в американските класации, както и 20 номинации за „Грами“, три от които са спечелени, Гранде остава една от най-успешните поп изпълнителки в света. Сингълът ѝ Hate That I Made You Love Me в момента е третата най-слушана песен в света в платформата „Спотифай“ и оглавява класациите в САЩ и Великобритания. Песента е част от новия ѝ албум Petal, излязъл в петък.

През последните години Гранде успешно се насочи и към актьорството, като изигра главната роля в мюзикъла „Злосторница“ и неговото продължение „Злосторница: Част втора“, а също така партнира на Робърт де Ниро и Бен Стилър в най-новата част от поредицата „Запознай се с нашите“ – „Запознай се с техните“, чиято премиера е планирана за ноември.

На 15 август тя започва серия от 10 концерта в лондонската зала O2 Arena.