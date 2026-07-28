Актьорът Том Холанд обяви, че ще играе ролята на Спайдърмен, докато публиката го иска

Актьорът Том Холанд обяви пред списание „Холивуд рипортър“, че няма намерение да се отказва от ролята на Спайдърмен, ако публиката продължава да го приема като супергероя.

„Ще го правя, докато ме искат. Ако този филм бъде добре приет, ще видим какво следва“, посочи 30-годишният британски актьор.

Холанд скоро ще се завърне в ролята на Питър Паркър в „Спайдър-Мен: Нов ден“, режисиран от Дестин Даниел Кретън. Това ще бъде четвъртият самостоятелен филм за героя с негово участие, който актьорът определя като „подаръкът на живота ми“.

В новата продукция отново ще участва и Зендая, партньорката на Холанд в живота и на екрана. Двамата се запознаха по време на снимките на предишните филми за Спайдърмен и връзката им се превърна в обект на голям медиен интерес.

Сред останалите актьори в новия филм са Марк Ръфало като Хълк, Джон Бърнтол и Сейди Синк, позната от сериала „Странни неща“.

Последният филм от поредицата - "Спайдър-Мен: Няма път към дома“ от 2021 година - се превърна в световен хит и реализира приходи от милиарди долари, припомня още „Холивуд рипортър“.