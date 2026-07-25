Фестивалът „Джаз под звездите“ започна в Камен бряг, община Каварна. Музикалното събитие се провежда на 24 и 25 юли под открито небе сред скалите на Северното Черноморие, а входът за публиката е свободен.

Програмата включва концерти на изпълнители от различни музикални жанрове – джаз, фънк, соул, неосоул, поп и авторска музика. В първата фестивална вечер на сцената се изявяват Funkilicious, Марина Господинова Трио и Поли Николова Дуо.

Тази вечер публиката ще може да чуе изпълненията на Innerglow, Яна Каруба и Fancy Band.

Фестивалът се организира от Община Каварна със съдействието на трио „Сопрано“. Концертът започват в 21:00 часа.