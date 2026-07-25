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Фестивалът „Джаз под звездите“ започна в Камен бряг, община Каварна

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Фестивалът „Джаз под звездите“ започна в Камен бряг, община Каварна
Фестивалът „Джаз под звездите“ започна в Камен бряг, община Каварна
"Джаз под звездите" започна в село Камен бряг, община Каварна, снимка: кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова
с. Камен бряг,  
25.07.2026 08:53
 (БТА)

Фестивалът „Джаз под звездите“ започна в Камен бряг, община Каварна. Музикалното събитие се провежда на 24 и 25 юли под открито небе сред скалите на Северното Черноморие, а входът за публиката е свободен.

Програмата включва концерти на изпълнители от различни музикални жанрове – джаз, фънк, соул, неосоул, поп и авторска музика. В първата фестивална вечер на сцената се изявяват Funkilicious, Марина Господинова Трио и Поли Николова Дуо.

Тази вечер публиката ще може да чуе изпълненията на Innerglow, Яна Каруба и Fancy Band.

Фестивалът се организира от Община Каварна със съдействието на трио „Сопрано“. Концертът започват в 21:00 часа.

/ТТ/

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