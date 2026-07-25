site.btaФестивалът „Джаз под звездите“ започна в Камен бряг, община Каварна
Фестивалът „Джаз под звездите“ започна в Камен бряг, община Каварна. Музикалното събитие се провежда на 24 и 25 юли под открито небе сред скалите на Северното Черноморие, а входът за публиката е свободен.
Програмата включва концерти на изпълнители от различни музикални жанрове – джаз, фънк, соул, неосоул, поп и авторска музика. В първата фестивална вечер на сцената се изявяват Funkilicious, Марина Господинова Трио и Поли Николова Дуо.
Тази вечер публиката ще може да чуе изпълненията на Innerglow, Яна Каруба и Fancy Band.
Фестивалът се организира от Община Каварна със съдействието на трио „Сопрано“. Концертът започват в 21:00 часа.
/ТТ/
„Час ЛИК“ на БТА е мястото за срещи отблизо с лицата на българската култура, наука, образование и религия. Подкастът може да бъде проследен в интернет страницата и в YouTube канала на БТА.
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина