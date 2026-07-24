Двоен албум, посветен на 100-годишнината на Международния музикален фестивал „Варненско лято", беше представен в крайморския град

Двоен албум, посветен на 100-годишния юбилей на Международния музикален фестивал „Варненско лято“, бе представен в крайморския град. Той е продуциран от Държавната опера в града, посочи директорът на Театрално-музикалния продуцентски център Даниела Димова.

Записът е осъществен под диригентството на Георги Димитров. Изпълненията са на симфоничния оркестър на Варненската опера със солисти Марио Хосен (цигулка) и Лиляна Кехайова (виолончело). Записът включва творби от германските композитори Йоханес Брамс и Макс Брух. Дискът е издаден от престижния германски лейбъл Hänssler Classic. Текстовете в книжката към албума са на проф. Хартмут Кронес, автор на анотациите към програмите на виенския Музикферайн и един от водещите музиколози в света.

Оркестърът изпълни много сложни произведения, но се справи достойно, каза маестро Георги Димитров. Той изтъкна още, че такива големи концерти се записват трудно. Димитров изрази задоволството си, че въпреки предизвикателствата дискът вече е факт и ще остане в музикалната история и на Варна, и на Държавната опера в града.

Марио Хосен допълни, че създаването на такъв албум е на практика възрожденска идея, като изтъкна, че у нас такива проекти трудно се реализират. Прекрасно е да се запази на един носител музикална памет за следващите поколения, да могат те да чуят кои музиканти са работили, какво оставят след себе си като интерпретация, да се запише част от тяхната духовна мисия и послание, посочи Хосен. Той допълни, че реализацията на такъв проект среща много предизвикателства и изисква огромен ентусиазъм, а и жертви както от диригента, така и от всеки един от музикантите.

В историята на Варненския симфоничен оркестър и Варненската опера това е втори студиен запис, посочи Димова. По думите й първият е направен за 25-ата годишнина на операта през 1972 г. Тогава излиза грамофонна плоча. Димова каза още, че от издадените дискове 500 са в България и тепърва ще бъде взето решение как ще се процедира с тях.

Проф. Щефан Фрухт, диригент и носител на наградата „Опус Класик“ за свои записи, както и директор на Културната фондация на Siemens, също акцентира върху трудността на изпълнените от варненските музиканти произведения. Той изтъкна, че те са се справили прекрасно и реализацията на проекта е много добра.