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Директорът на Байройтския фестивал Катарина Вагнер е била настанена в болница в навечерието на форума

Теодора Славянова
Директорът на Байройтския фестивал Катарина Вагнер е била настанена в болница в навечерието на форума
Директорът на Байройтския фестивал Катарина Вагнер е била настанена в болница в навечерието на форума
Операта в германския град Байройт, Снимка: AP/Eckehard Schulz/DAPD
Мюнхен,  
24.07.2026 19:46
 (БТА)

Директорът на Байройтския фестивал Катарина Вагнер се е разболяла малко преди началото на форума, посветен на композитора Рихард Вагнер, предаде ДПА.

Говорителят Хубертус Херман заяви, че Вагнер е била настанена в болница в Регенсбург заради апендицит. Тя каза, че ще се възстанови навреме.

На онлайн пресконференция, проведена ден преди откриването на фестивала, 48-годишната Вагнер представи програмата за следващите години, както и за юбилейното издание тази година.

Музикалният форум чества 150-ата си годишнина през 2026 г. Той ще бъде открит утре, 25 юли, като в програмата е включена Деветата симфония на Лудвиг ван Бетовен, на когото Вагнер се е възхищавал, отбелязва Дойче веле. Тази година специалната премиера е операта „Риенци“ на композитора, която ще бъде представена за първи път на Байройтския фестивал.

Музикалното събитие ще продължи до 26 август.

/ТС/

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