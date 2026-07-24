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Експериментална ваксина срещу щама Бундибугио на вируса ебола е тествана върху първи доброволец

Елена Христова
Експериментална ваксина срещу щама Бундибугио на вируса ебола е тествана върху първи доброволец
Експериментална ваксина срещу щама Бундибугио на вируса ебола е тествана върху първи доброволец
Снимката е илюстративна. АП/Jerome Delay, File
Париж,  
24.07.2026 19:53
 (БТА)

Първи доброволец е получил експериментална ваксина, насочена специфично срещу щама Бундибугио на вируса Ебола, който отне живота на над 1000 души в ДР Конго и Уганда, съобщи Оксфордският университет, цитиран от АФП.

Здравни експерти и организации се мобилизираха за бързо разработване на ваксини и терапии срещу епидемията, възникнала през май и причинена от щама Бундибугио, за който не съществува нито ваксина, нито одобрено специфично лечение.
       
В началото на месеца изследователска група от Оксфордския университет обяви стартирането на първото изпитване за оценка при хора на безопасността и ефективността на кандидат-ваксина, наречена ChAdOx1 BDBV и разработена специално за щама Бундибугио.
       
Първата доза от ваксината, която използва същата технология като тази срещу КОВИД-19 на Оксфорд/"Астра Зенека", е приложена днес в Оксфорд на 37-годишния доброволец Ед Хънт, съобщи пред АФП говорител на университета.
       
В момента се набират още доброволци.
       
"Изминахме пътя от етапа на разработване до първите изпитвания върху хора на тази кандидат-ваксина само за осем седмици", каза Дейвид Пулидо-Гомес от изследователския екип, допълвайки, че "достигането до този етап за толкова кратко време е резултат от невероятни колективни усилия". 

За това първо изпитване, финансирано от Коалицията за иновации в подготовката за епидемии (CEPI), са предоставени 4000 експериментални дози. От кандидат-ваксината са осигурени запаси от около 620 000 дози за евентуална бъдеща употреба. 

Няколко други експериментални ваксини срещу Бундибугио също са в процес на ускорено разработване с цел да преминат във фаза на клинични изпитвания, докато две потенциални терапии са в процес на подготовка.
       
Броят на смъртните случаи от епидемията от ебола вече надхвърля 1000 в ДР Конго и Уганда, след като по-рано през седмицата Световната здравна организация (СЗО) оповести най-новите данни.

/ТС/

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