Експериментална ваксина срещу щама Бундибугио на вируса ебола е тествана върху първи доброволец

Първи доброволец е получил експериментална ваксина, насочена специфично срещу щама Бундибугио на вируса Ебола, който отне живота на над 1000 души в ДР Конго и Уганда, съобщи Оксфордският университет, цитиран от АФП.

Здравни експерти и организации се мобилизираха за бързо разработване на ваксини и терапии срещу епидемията, възникнала през май и причинена от щама Бундибугио, за който не съществува нито ваксина, нито одобрено специфично лечение.



В началото на месеца изследователска група от Оксфордския университет обяви стартирането на първото изпитване за оценка при хора на безопасността и ефективността на кандидат-ваксина, наречена ChAdOx1 BDBV и разработена специално за щама Бундибугио.



Първата доза от ваксината, която използва същата технология като тази срещу КОВИД-19 на Оксфорд/"Астра Зенека", е приложена днес в Оксфорд на 37-годишния доброволец Ед Хънт, съобщи пред АФП говорител на университета.



В момента се набират още доброволци.



"Изминахме пътя от етапа на разработване до първите изпитвания върху хора на тази кандидат-ваксина само за осем седмици", каза Дейвид Пулидо-Гомес от изследователския екип, допълвайки, че "достигането до този етап за толкова кратко време е резултат от невероятни колективни усилия".

За това първо изпитване, финансирано от Коалицията за иновации в подготовката за епидемии (CEPI), са предоставени 4000 експериментални дози. От кандидат-ваксината са осигурени запаси от около 620 000 дози за евентуална бъдеща употреба.

Няколко други експериментални ваксини срещу Бундибугио също са в процес на ускорено разработване с цел да преминат във фаза на клинични изпитвания, докато две потенциални терапии са в процес на подготовка.



Броят на смъртните случаи от епидемията от ебола вече надхвърля 1000 в ДР Конго и Уганда, след като по-рано през седмицата Световната здравна организация (СЗО) оповести най-новите данни.