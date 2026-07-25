Националният фолклорен събор "Св. Константин" за десети път събира изпълнители и почитатели на българските традиции

Националният фолклорен събор "Свети Константин" за десети път събира изпълнители и почитатели на българските традиции от цялата страна в едноименното летовище край Пещера, съобщиха от общинската администрация в родопската община.

Днес и утре, 25 и 26 юли, организаторите са подготвили програма, която ще представи разнообразието на българския фолклор чрез музика, песни, танци и обичаи от различни етнографски области на страната.

Началото на събора трябваше да бъде поставено вчера, 24 юли, с инициативата "Кино под звездите", но поради неблагоприятните метеорологични условия прожекцията на филма "Брънч за начинаещи" е отложена за 26 юли.

След официалното откриване днес, започват конкурсни изпълнения на индивидуални и групови участници, а вечерта кметът на Пещера Йордан Младенов ще запали традиционния фестивален огън.

Награждаването на отличените участници е планирано за следобедните часове в неделя.

За посетителите на събора Общината е осигурила и безплатен транспорт по отделно разписание.

От администрацията посочват, че Националният фолклорен събор "Св. Константин" през годините се утвърждава през годините като едно от значимите културни събития в региона, съхраняващо и популяризиращо българските народни традиции. Той предоставя сцена за изява на самодейни състави, певчески групи, танцови формации и индивидуални изпълнители, като създава възможност за обмен на фолклорно наследство.







