България доказа, че е достойна за океана с четирите експедиции на НИК 421, каза проф. Христо Пимпирев във Варна

Океанът ни зове, а ние доказахме, че сме достойни за океана с четирите експедиции на НИК 421. Това каза ръководителят на българските антарктически експедиции проф. Христо Пимпирев по време на тържествена церемония по повод петгодишнината от включването на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ към състава на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

„С този кораб България стана морска нация. Не плаваме под чужд флаг, а под български военноморски флаг. Правим научни изследвания в ледените води на Антарктида и в Световния океан. С този кораб ние сме достойна морска нация. Океанът ни зове, а ние доказахме, че сме достойни за него именно с тези четири експедиции на НИК 421. Нашите морски хора доказаха, че с български кораб и под български флаг достигаме до най-далечните части на нашия свят и до най-трудното за изследване място“, каза проф. Пимпирев.

Той отбеляза, че включването на НИК 421 към състава на ВВМУ е сбъдването на една стогодишна мечта на варненската общественост, „която преди началото на Първата световна война реши да събере средства и да построи български кораб, който да плава и в Средиземно море, и в океана под името „Св. св. Кирил и Методий“.

„Не сме забравили предците си, които ни дадоха тази сила да можем да покоряваме световните океани и да правим научни изследвания там“, подчерта ръководителят на българските антарктически експедиции.

Днес се отбелязват пет години от включването на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) в състава на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“. Годишнината беше отпразнувана с тържествена церемония на Морска гара – Варна.

През 2021 г. Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ (ВВМУ), заедно с Българския антарктически институт и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, придобива научноизследователския кораб. Главната цел на плавателния съд е да осигурява транспорт за българските полярни мисии до Антарктида, да участва в научноизследователските дейности по Националната програма за полярни изследвания, както и да бъде част от състава на ВВМУ.

На 27 декември 2022 г. първият български военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) потегля на първата си мисия към Антарктида в рамките на 31-вата българска антарктическа експедиция. БТА има национален пресклуб на борда на НИК 421 от 2022 г. През февруари 2024 г. националната информационна агенция на България откри такъв и в българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.