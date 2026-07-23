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В Левски се състоя традиционната Детска полицейска академия

Кореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиева
В Левски се състоя традиционната Детска полицейска академия
В Левски се състоя традиционната Детска полицейска академия
Снимка: Център за обществена подкрепа - Левски
Плевен,  
23.07.2026 14:01
 (БТА)

В Левски се състоя станалата вече традиционна Детска полицейска академия. Тя се реализира за пета поредна година от екипите на социалните услуги с доставчик организацията „Соник старт“, с подкрепата на Община Левски, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, районното полицейско управление, пожарната служба, Българския Червен кръст и верига магазини. Това съобщи за БТА ръководителят на Центъра за обществена подкрепа Наталия Николова.

Тя допълни, че инициативата е част от националната кампания на „Соник старт“ – „Градът на мечтите“.

Участниците имаха възможност да се запознаят с работата на полицейските служители, пожарникарите и доброволците от БЧК. Чрез практически демонстрации, интерактивни занимания и беседи децата научиха повече за правилата за безопасност, реакцията при извънредни ситуации, оказването на първа долекарска помощ и значението на отговорното поведение в ежедневието, каза още Николова.

В рамките на инициативата, провела се за седем дни, са представени оборудването и техниката, използвани при изпълнение на служебните задължения на различните институции. 

Детската полицейска академия съчета полезните знания с много положителни емоции, като насърчи любознателността, чувството за отговорност и уважението към хората с професии, които ежедневно се грижат за сигурността в обществото ни, каза още Николова.

Убедени сме, че подобни срещи допринасят за изграждането на култура на безопасност, гражданска отговорност и доверие към институциите още от най-ранна възраст, добави тя.

„Детска полицейска академия Соник старт“ е утвърдена като добра практика през 2025 г. от Агенцията за контрол на социалните услуги (АКСУ) заради нейната устойчивост и приложимост в регионален и национален контекст, съобразена с българското законодателство, националните и европейски цели и приоритети. Преди дни АКСУ утвърди като добра практика още една социална услуга в град Левски – „Детски съвет „Гласът на децата“.

/АУ/

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