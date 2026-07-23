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Мария Илиева ще изнесе рецитал на Националния конкурс за песен „Бургас и морето“ 2026

Кореспондент на БТА в Бургас Мая Стефанова
Мария Илиева ще изнесе рецитал на Националния конкурс за песен „Бургас и морето“ 2026
Мария Илиева ще изнесе рецитал на Националния конкурс за песен „Бургас и морето“ 2026
Мария Илиева. Снимка: Никола Узунов/БТА - архив
Бургас,  
23.07.2026 14:00
 (БТА)

Певицата Мария Илиева ще бъде специален гост на Националния конкурс за песен „Бургас и морето“ 2026 и ще изпее някои от най-големите хитове в своята 25-годишна кариера, обявиха организаторите от Община Бургас.

Участието на Мария Илиева ще бъде сред акцентите във финалната вечер на конкурса, която ще се проведе на 1 август в Летния театър. Сценографията и мултимедията на тазгодишното издание ще са дело на сценографа и визуален артист Красимир Марчев.

Интерес за участие в конкурса през 2026 г. са проявили множество автори. БТА припомня, че сред над 40 заявените кандидатури от творци от цялата страна до финал достигнаха десет песни, подбрани от комисия, в която влизат заместник-кметът на община Бургас с ресор „Култура и вероизповедания“ Диана Саватева, доц. д-р Владимир Димов, д-р Адриан Георгиев, Димитър Маджаров, Веселин Пренеров, Светослав Михайлов и Руслан Карагьозов.

До провеждането на конкурса почитателите на българската музика могат да подкрепят своя фаворит онлайн чрез сайта на „Бургас и морето“, където се провежда гласуването за Наградата на публиката. Билетите за музикалната вечер са в продажба онлайн в Eventim и на касата на „Часовника“ в Бургас.

/ВБ/

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