Документален филм разказва за най-мащабната инфраструктурна инвестиция в историята на Летище Бургас

Премиерата на документалния филм „Свързваме Бургас с утрешния ден“ бе направена в рамките на 11-ото издание на Burgas International Film Festival. Домакин на представянето в Културен дом НХК беше „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.

На събитието присъстваха режисьорът на филма Стефан Бобойчев, сценаристът Даниела Костадинова, главният изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД Михаел Ройш, представители на екипа на летището и гости на фестивала.

Документалната продукция е посветена на реконструкцията на пистата на Летище Бургас – проект, определян от дружеството като най-мащабната инфраструктурна инвестиция в историята на аерогарата. Филмът проследява както техническите етапи от реализацията на проекта, така и историите на хората, участвали в неговото изпълнение.

„Това е разказ за хората, които стоят зад един много предизвикателен проект – важна крачка към бъдещето не само на Бургас и региона, но и на българската авиация като цяло“, каза Михаел Ройш. Той припомни, че реконструкцията е извършена в рамките на шест месеца, като целта е била летището да бъде напълно готово за началото на летния сезон. „Нямахме възможност за компромиси. Когато трябва да върнете първия самолет, трябва да сте сигурни, че всичко е направено по най-високите стандарти“, посочи Ройш.

По думите му подобен проект е възможен благодарение на екипната работа и доброто партньорство между всички участници. Той благодари на служителите на летището, на партньорите и на Община Бургас за съдействието при реализацията на проекта. Ройш коментира още, че филмът може да бъде своеобразна визитна картичка на Летище Бургас и да представя възможностите на града пред международна аудитория. По думите му продукцията е и част от подкрепата на дружеството за кандидатурата на Бургас да бъде домакин на песенния конкурс „Евровизия“ през 2027 г.

„Имаме продукт, с който можем да представяме Бургас и Летище Бургас. Това показва какво можем да постигнем, когато работим заедно“, каза Михаел Ройш. Той отбеляза значението на обновената инфраструктура като предпоставка за провеждането на големи международни събития и даде за пример "Джиро д'Италия", което по думите му е дало възможност на региона да бъде представен пред световна аудитория.

Сценаристът на филма Даниела Костадинова определи Летище Бургас като „пътуване към бъдещето“. „Летище Бургас не е просто дестинация. То е пътуване към нови хоризонти, към нови светове, към утрешния ден“, каза тя. По думите ѝ екипът на филма е искал да разкаже не само за строителните дейности, но и за хората, които стоят зад проекта. „За тези хора това не е работа. Летище Бургас е кауза. И за нас този филм беше кауза, защото искахме да оставим следа в сърцето на най-слънчевото летище на Балканите“, посочи Костадинова. Тя допълни, че реконструкцията на 3200-метровата писта е приключила в рамките на шест месеца без забавяне. „Нито един ден, нито един час, нито една секунда закъснение – това наричаме стандарти“, каза сценаристът.

Специален участник във филма е Леон Алкалай, който разказва историята на Летище Бургас и неговото развитие през годините. В продукцията той е представен като емоционален разказвач, който свързва миналото на аерогарата с нейните бъдещи възможности.