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Делфинариумът във Варна посреща посетители по четири пъти на ден през лятото

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Делфинариумът във Варна посреща посетители по четири пъти на ден през лятото
Делфинариумът във Варна посреща посетители по четири пъти на ден през лятото
Момент от представлението в Делфинариума. Снимка: Архив/БТА
Варна,  
23.07.2026 13:32
 (БТА)

„Делфинариум Варна“ продължава да бъде сред най-посещаваните места по Българското Черноморие и през това лято предлага по четири дневни срещи с делфините за своите гости, съобщиха от атракциона. Представленията са в 10:30 ч., 12:00 ч., 15:30 ч. и 17:00 ч., което дава възможност на туристите да изберат най-удобния за тях час.

За варненци и гостите на крайморския град Делфинариумът е предпочитано място за семейни посещения през летните месеци. Той предлага интересни преживявания за деца и възрастни, а срещата с делфините остава един от най-запомнящите се моменти за малките посетители по време на ваканцията. Гостите могат да наблюдават уменията на делфините Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър, които демонстрират впечатляващи скокове, акробатични елементи и различни упражнения във водата. Сред акцентите е и спасителна акция, при която делфините показват как могат да окажат помощ на човек във водна среда. По време на представленията посетителите ще видят още музикални изпълнения, танцови елементи и интерактивни занимания с публиката, включително игра с топка, която традиционно предизвиква голям интерес сред децата.

Всяка година хиляди български и чуждестранни туристи посещават Делфинариума, който е сред емблематичните места във Варна. През настоящия летен сезон се очаква значителен брой гости от Германия, Великобритания, Румъния, Полша, Чехия, Украйна, Австрия, Нидерландия и Белгия, както и много български туристи, избрали за своята почивка Варна и Северното Черноморие, допълват от атракциона.

/АУ/

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