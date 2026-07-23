През 2027 година научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ ще празнува 3 март в Буенос Айрес

Планирано е през 2027 г. научноизследователският кораб (НИК 421) „Св. св. Кирил и Методий“ да празнува националния празник 3 март в Буенос Айрес, Аржентина, заедно с нашите сънародници там, каза началникът на Висшето военноморско училище във Варна флотилен адмирал проф. Калин Калинов.

Той припомни, че утре се навършват 5 години от встъпването на НИК 421 в състава на ВВМУ. Тържеството по този случай ще започне в 08:30 ч. на Морска гара – Варна. След официалната част – от 10:30 до 13 ч., ще се проведе Ден на отворените врати на борда на кораба.

В момента НИК 421 успешно завършва подготовката си на море, допълни Калинов. Корабът се е включил и в учението на Военноморските сили „Бриз 2026“. По думите на Калинов „Св. св. Кирил и Методий“ е изпълнил и комплекс от задачи, които екипажът ежегодно представя пред комисия от Военноморското училище и Военноморските сили. Очаква се след кратка почивка през лятото корабът да излезе в ремонт и после отново да бъде в строя, допълни Калинов.

Тази година сме очертали доста предизвикателна програма пред НИК 421, допълни началникът на ВВМУ. Той посочи, че в началото на ноември в Анталия, Турция, ще се проведе голяма международна среща, посветена на климатичните промени. По план българският научноизследователски кораб трябва да бъде също там и да бъде логистична база на българската делегация на конференцията. След това той ще продължи плаването си за поредната експедиция към Ледения континент.