Български артисти поздравяват Дара за успеха и ѝ пожелават световна кариера

Марина Чертова
Снимка: AP Photo/Martin Meissner
Sofia,  
17.05.2026 15:51
 (БТА)
След триумфа на Дара, която донесе историческа победа на България на песенния конкурс „Евровизия“, български изпълнители и актьори продължават да поздравяват певицата за големия успех.

„Щастлива и горда съм, че бях част от журито, което избра тази песен да представи България на „Евровизия 2026“, написа във Фейсбук певицата Нина Николина. „Силно се надявам това да е само началото и DARA да стане световна музикална звезда“, допълни Нина Николина.

„Щастие! Щастие! Щастие!“, с тези думи джаз певицата Хилда Казасян изрази емоцията си във Фейсбук от победата на Дара на „Евровизия“. „Скъпо талантливо, чувствително, безумно харизматично момиче, накара ни да почувстваме неща, за които дори не сме мечтали! Събудихме се в една реалност, в която ти постави нашата мъничка държава в едно друго, съвсем друго измерение! Благодарим ти! Обичам те“, допълни Хилда Казасян.

Йорданка Христова също поздрави Дара за триумфа във Виена. „12 или 1+2=3 за щастие! Светът е Бангаранга!“, написа Христова.

Китаристът, цигулар и композитор Иван Лечев също поздрави Дара за успеха. „Познавам Дара много добре, тя е изключително свястно, талантливо и характерно момиче. Никога не съм имал съмнение, че тя има потенциала да постигне това, което в крайна сметка постигна. И съм страшно щастлив и развълнуван, че съвсем скоро ще имам възможност да я прегърна на живо“, каза той пред Nova News.

По думите му Дара умее много добре да съчетава танц с пеене, което е много трудно. Лечев смята, че при българския победител в „Евровизия“ това съчетание се е получило по съвсем естествен начин. „Но знам какъв труд, воля и упоритост се изискват, за да се съчетаят така нещата и да изглежда все едно е ужасно лесно", допълни Иван Лечев. Той отбеляза, че е много щастлив от победата на Дара, защото въпреки негативните коментари, които певицата получи преди това, тя успя да вдигне статуетката. 

Красимир Аврамов, който представи България на „Евровизия 2009“ с песента Illusion, определи победата на Дара като „културен трус“. „Победата на Дара и България с „Бангаранга“ на „Евровизия" не е просто поредният триумф на една добра песен. Това е културен трус. Това е моментът, в който новото поколение заяви себе си по най-шумния, дързък и категоричен начин. Тази песен не е създадена, за да се хареса на всички. Тя е създадена, за да събужда. Тя е гласът на новото поколение бунтари – тези, които отказват да живеят в рамки, които не се страхуват от хаоса и които превръщат своя гняв и своята енергия в изкуство“, написа Красимир Аврамов във Фейсбук.

„Бангаранга“ на Дара е химн на непримиримите. Тя носи в себе си ритъма на промяната – див, неконтролируем и свободен. Тя ни напомня, че бунтът днес не е просто отричане на старото, а смелостта да изкрещиш своята собствена истина, независимо колко силно трябва да свири музиката, за да те чуят. Тази победа на България доказва едно: времето на загладените, сигурни и предвидими формули изтече. Бъдещето принадлежи на смелите. А Дара и „Бангаранга“ са просто началото“, написа още Красимир Аврамов.

Кристиан Костов, който представи България на „Евровизия 2017“ с песента Beautiful Mess и се класира на второ място на финала на песенния конкурс в Киев, също отправи поздрав към Дара. 

„Снощи моята скъпа Дара направи цялата ни страна горда и съм толкова щастлив, че точно ти подари на България този красив фестивал на любовта и музиката! Винаги съм вярвал в теб и наистина не мога да бъда по-щастлив за някой друг - нашата обща мечта най-накрая е у дома! Благодаря ти! Безупречно изпълнение при всяко излизане на сцената — на репетиции, шоута, няма значение дали в залата има 100 души или 100 милиона! И това си ти! Сега празнуваме“, написа той на английски език в Инстаграм. Кристиан Костов е във Виена, за да подкрепи Дара, а също така беше и специален гост-изпълнител на 70-ото издание на „Евровизия".

„Дара промени историята завинаги. Промени българската музикалната индустрия завинаги. Благодарим ти!", написа певицата Дара Екимова в социалните мрежи. Тя участва в националната селекция за „Евровизия 2026“ с песента си „Дишам“.

„Толкова се гордея с теб, Дара!", написа Поли Генова във Фейсбук и приветства „Евровизия", която догодина ще се проведе в България. Поли Генова представи България два пъти в песенния конкурс - през 2011 г. с песента „На инат“ и през 2016 г. с песента If Love Was a Crime, като достигна четвърто място във финала.

Атанас Пенев и Славчо Николов от рок група Б.Т.Р. честитиха на Дара победата чрез специално видеообръщение, публикувано във Фейсбук. В момента Б.Т.Р. са на европейско турне. „Европа е Бангаранга! Честито, Дара! Честито на целия екип! Това е исторически момент за България. Честито на всички нас!", казаха двамата музиканти в съвместния си видео поздрав. Те пожелаха на Дара много успехи и допълниха, че тепърва ѝ предстои световна кариера.

Актрисата Аня Пенчева публикува в Инстаграм снимка на Дара от момента, когато певицата научава, че печели „Евровизия". „Браво, скъпа Дара!", написа Аня Пенчева.

Както БТА съобщи, рано тази сутрин Лили Иванова поздрави Дара за големия ѝ успех, а по-късно през деня и други български творци честитиха победата на българския победител на „Евровизия".

