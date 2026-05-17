Денят на Габрово събира поколения с хумор, театър и детски усмивки, казаха актриси от Държавния куклен театър

Денят на Габрово превръща града в пространство за радост, игра и общност, а карнавалната атмосфера обединява жители и гости независимо от времето, казаха в интервю за БТА актрисите от Държавен куклен театър – Габрово Радостина Андреева и Анна Верховска.

Анна Верховска, която е от Одеса и работи в Габрово от септември 2023 година, каза, че празникът ѝ напомня за родния град, където също има традиции, свързани с хумора и уличните прояви. По думите ѝ, макар в Одеса празникът да се отбелязва на 1 април и да няма карнавално шествие като габровското, усещането за оживление и артистичност е сходно.

„Хората са навън, случват се различни неща, има актьори, клоуни, настроение. Това много ми напомня за моя град“, каза тя. Верховска допълни, че силно я впечатлява фактът, че дъждовното време не е отказало хората от празничната програма. По думите ѝ дори гостуващите артисти от Италия са останали възхитени от атмосферата и публиката.

„Мислех, че заради дъжда ще има по-малко хора, но беше точно обратното. Хората останаха до края на концерта и не си тръгваха“, разказа актрисата.

Според нея именно това отличава празника на Габрово – че официалното и артистичното вървят заедно. Тя определя Деня на Габрово като различен от традиционните градски чествания, защото в него има игри, костюми, детски представления, маски и смях.

„Харесва ми, че хората се преобразяват и поне за ден излизат от ежедневието си“, каза още тя.

По-рано днес двете актриси участваха в представяне на спектакъла „Грамотното мишле“ в централната градска градинка до мечката в Габрово. Верховска сподели, че децата са я впечатлили със своята съсредоточеност и желание да участват в играта.

„Чувствах го повече като обща игра с тях, отколкото като представление“, посочи тя. По думите ѝ децата винаги носят празнична енергия, независимо дали представлението е в театралния салон или на открито.

Радостина Андреева, която е част от трупата на театъра вече 28 години, разказа, че по време на карнавалното шествие е била в образа на „синя фея вълшебница“, която символично „поръсва“ хората с усмивки и добро настроение.

Актрисата заяви, че изпитва гордост от Габрово и отношението, което градът получава в страната. По думите ѝ трупата често гостува в различни градове в България и чужбина, а името на Габрово неизменно предизвиква уважение.

„Когато кажем, че сме от Габрово, хората реагират с респект. Казват ни, че градът се е променил, че хората са усмихнати и любезни“, разказа Андреева.

Тя допълни, че най-силната енергия в работата ѝ идва от срещите с децата. По думите ѝ връзката между артистите и публиката се изгражда с години и често продължава дълго след детството.

„Някои от децата вече са пораснали, станали са фармацевти, а после ме срещат и ми казват: „Помниш ли ме?“.Това е много ценно“, каза тя.

Андреева припомни, че е попаднала в кукления театър благодарение на покойния актьор Венелин Венков, чието име и днес се помни в театралната общност. Тя посочи, че в изложбата, организирана по повод годишнина на театъра, са включени негови снимки и архивни моменти от историята на трупата.

Според актрисата интересът към кукления театър не намалява въпреки дигиталното ежедневие на съвременните деца. Тя отбеляза, че салонът на театъра е пълен почти всяка неделя, а много родители купуват билети за следващото представление още след края на спектакъла.

„Това означава, че децата не са се откъснали от вълшебния свят на приказките“, каза Андреева. Тя е на мнение, че новите технологии не са враг на театъра, а част от реалността, в която растат децата днес.

По думите ѝ родителите в Габрово са активни и четящи хора, които възпитават интерес към книгите и сценичните изкуства. „Кукленият театър има бъдеще“, заяви тя.

Андреева смята, че излизането на спектаклите извън театралната сцена е естествена част от съвременния театър. Според нея градската среда на Габрово позволява подобни инициативи и децата запазват интереса си дори когато представлението се играе на открито, сред множество други атракции.

„Любопитството им остава от началото до края“, посочи актрисата.

Тя подчерта значението на сценографията, цветовете и интерактивността в детските спектакли. По думите ѝ децата наблюдават всеки детайл и именно визуалната среда често задържа вниманието им.

Андреева разказа и историята на спектакъла „Грамотното мишле“. Идеята се е родила след съвместна инициатива между театъра и библиотеката в Габрово. По нейни думи началният вариант е бил кратка форма с продължителност около 20 минути, която впоследствие е прераснала в пълноценен театрален спектакъл с подкрепата на директора на театъра и режисьор Валентин Владимиров.

„Оказа се, че представлението много се харесва. Вече е гостувало в различни градове, а може би един ден ще стигне и извън България“, каза тя.

БТА припомня, че празничната програма по повод Деня на Габрово продължава с прояви за деца и възрастни, концерти, музейни инициативи и празнични церемонии в различни точки на града.