Михаел Руков спечели Голямата награда в 48-ото издание на Националния студентски литературен конкурс „Боян Пенев“

Михаел Руков от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ получи Голямата награда (издаване на дебютна книга) в 48-ото издание на Националния студентски литературен конкурс „Боян Пенев“, съобщи за БТА кураторът на форума доц. Надежда Цочева от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Наградата на публиката получи Радослав Котев от Софийския университет. Той е и победител в раздел „Белетристика“. Втора награда в раздела получи Светлозара Златанова от Нов български университет (НБУ). Поощрителна награда бе връчена на Алис Динкова от Шуменския университет.

На първо място в категорията „Критика“ бе класирана Александра-Гергана Дитц от Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ). Втора награда в същия раздел получи Василен Василев от Софийския университет. Поощрение получи Ивет Раданова от Шуменския университет.

В раздела за поезия първа награда бе присъдена на Йоана Чеширкова от НБУ. Втората награда в категорията бе за Михаила Заркова от НАТФИЗ. Връчени бяха и три поощрителни награди, допълни доц. Цочева.

Награждаването на лауреатите се състоя в Шуменския университет в присъствието на кмета на община Шумен проф. Христо Христов, на зам.-кмета по образование и култура на общината Даниела Савчева, ректора на Шуменския университет проф. Наталия Витанова и членовете на журито проф. Пламен Дойнов, Петър Чухов и проф. Светлана Стойчева. Организатор на конкурса е Шуменският университет. Голямата награда - издаване на книга е осигурена от Община Шумен.

Както БТА съобщи, четиридесет и осмото издание на Националния студентски литературен конкурс „Боян Пенев" бе открито в Шуменския университет на 15 май.