Ученици от ОУ „Васил Левски“ в Разград спечелиха отличия от регионално състезание по роботика

site.btaУченици от ОУ „Васил Левски“ в Разград спечелиха отличия от регионално състезание по роботика
Ученици от Основно училище „Васил Левски“ в Разград спечелиха престижни отличия от регионално състезание по роботика. В надпреварата, която се състоя в рамките на програмата „Роботика за България“, сили премериха 22 отбора от Варна, Добрич, Разград, Русе и Шумен, съобщи менторът на отборите Венелин Николов.
Той обясни, че предизвикателството пред отборите е било свързано с представяне на иновативни решения по тема, свързана с разкриването и опазването на историята на България чрез технологии, в помощ на археолози, историци и културолози.
Училищният отбор Qwerty 1 постигна успех, като завоюва първото място в категория „Робо игра“, както и наградата на журито. Екипът представи проект за рой от пчели-роботи, които могат да достигат до труднодостъпни терени, без да увреждат природата. Те сканират терени със сензори за движение, температура и метал, предават данни към централна база и същевременно подпомагат опрашването на растенията, посочи Николов. Това, по думите на преподавателя в разградското училище, е иновативно решение, което съчетава миналото и бъдещето в полза на науката и природата.
Другият отбор Qwerty 2 също впечатли журито със своите знания, идеи и креативност и беше отличен в категориите „Робо дизайн“ и „Награда за щанд“. Учениците разработиха машина за автоматично покриване и защита на археологически артефакти на открито, която ги предпазва от атмосферни влияния, ерозия и увреждания през вековете, заяви Венелин Николов.
От името на училищното ръководство той изрази благодарност към учениците Александър, Боян, Георги, Гергана, Ивон, Кристиян, Максим, Марин, Микаела, Мишел, Азад, Нил и Павла за труда, постоянството и отличното представяне, както и към родителите за подкрепата.
В края на април отбор Qwerty 2 получи отличието за „Основни ценности“ от Националния фестивал по роботика First Lego League Challenge.
