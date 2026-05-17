Археолози идентифицираха открит край Кадис кораб, потопен при нападение на Франсис Дрейк срещу Испанската армада

Археолози идентифицираха край испанския град Кадис останките на генуезки търговски кораб, потопен при нападението на английския мореплавател и капер Франсис Дрейк срещу испанската флота през 1587 година, съобщи германското издание Wissenschaft.de.

Останките са открити в залива на Кадис, където през 1587 г. се е събирала част от Испанската армада, подготвяна от крал Филип Втори за нападение срещу Англия. След като английската кралица Елизабет Първа научава чрез шпиони за подготовката на флота, тя нарежда превантивен удар. На 19 април 1587 г. Дрейк пристига в Кадис с 24 кораба и атакува испанските сили, като потапя между 30 и 35 плавателни съда.

Според археолозите изследваният кораб е генуезкият търговски съд „Сан Джорджо е Сант’Елмо Буонавентура“ (San Giorgio e Sant'Elmo Buonaventura). Той е построен през 1573 г. в италианския град Портофино по поръчка на търговеца Пиетро Паоло Васало и е използван по търговските маршрути в западното Средиземноморие.

Корабокрушението е сред трите останки, открити преди около 15 години при подготвителни дейности за изграждането на нов контейнерен терминал в пристанището на Кадис. Потъналият кораб, обозначен първоначално като „Делта II“, е лежал под осемметров слой седименти и е запазен почти непокътнат. Археолозите посочват, че плавателният съд е дълъг около 24 метра и широк осем метра, като конструкцията му носи белезите на средиземноморската корабостроителна традиция от XVI век.

За идентифицирането на кораба е помогнал анализът на седем бронзови оръдия, открити на борда. Част от тях носят надписи, показващи, че са произведени от генуезка фамилия. Исторически документи сочат, че същата фамилия е доставяла оръдия за Испанската армада през втората половина на XVI век.

Сред намерените товари археолозите са открили керамични съдове с маслини, каперси и подправки, както и дървени бъчви с кармин - червен пигмент, популярен естествен оцветител, добиван в Централна и Южна Америка. Според изследователите през XVI век търговията с кармин е била сред най-доходоносните трансатлантически стоки след среброто и златото.

При проучванията са намерени и останки от животни, превозвани като хранителни запаси, както и човешки кости. Изследователите са използвали методи от геномиката, дендрохронологията, палеобиологията и подводната археология, за да възстановят историята на кораба и неговото потъване.

Според учените корабът се е оказал „на грешното място в грешното време“, тъй като е бил унищожен заедно с част от испанските военни кораби по време на нападението на Дрейк срещу Кадис.