Патриарх Даниил ще възглави литургия за празника на светите братя Кирил и Методий

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
София,  
11.05.2026 07:03
 (БТА)
Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще възглави света Литургия за празника на светите братя Кирил и Методий в храма „Св. св. Кирил и Методий“, който се намира в центъра на София, до Женския пазар, съобщиха от Софийската митрополия. 

В България честваме паметта на светите братя Кирил и Методий два пъти  днес и на 24 май. Богослужебното честване е само на 11 май. В храмовете, в образователни и научни институции се извършва молебен за благославяне на всички, които имат отношение към българската азбука, просвета и култура, и към славянската книжовност.

